Třinec a Vary rozjely velkou hru gólmanů, vítězem fantom Kacetl. Ale co přijde dál?
Brankář Ondřej Kacetl vstupuje do play off. Věta, která se v Třinci stala synonymem slova titul. Letos fantoma minulých let dlouho do klece nepouštěl konkurent Marek Mazanec, ale ve druhém semifinále s Vary se příběh zlomil. Oceláři za stavu 1:4 s novým esem v zádech vyprášili ze hry Daniela Krále a udolali i Dominika Frodla. Klišovitý impulz zafungoval Třinci. „Máme dva vyrovnané gólmany,“ tvrdili trenéři Boris Žabka i Pavel Patera. Jakou kartu vytáhnou dnes?
Časy, kdy padlo play off na hlavu jednoho maskovaného muže a náhradník šel do akce jen za rozhodnutého stavu a ve výjimečných případech, nenávratně pominuly. Koukněte na Spartu, která točí ve vyřazovací části gólmany podle toho, kdo zrovna vyhrává. Podívejte se na Pardubice, jak rozjely tahanici o Masarykův pohár s Malcolmem Subbanem, aby uvedly do pozoru od třetího čtvrtfinále chytajícího Romana Willa.
Karlovy Vary zase sklidily potlesk za geniální gólmanský tah v předchozí sadě, kdy za stavu 2:2 na zápasy nechaly v Liberci působit Daniela Krále. Duel sice prohrál, ale odpočatý startér Dominik Frodl pak předvedl dvě famózní představení s čistým kontem. Tím dovedl Energii po 17 letech mezi kvarteto nejlepších.
Z aktuálních semifinalistů tak sázku na jednoho muže nejdéle vydržel Třinec. V sobotu už však pod Javorovým také zabrnkala taktická struna. A obrat z 1:4 na 5:4, který způsobilo nasazení Ondřeje Kacetla, může být považovaný za zlomový bod série. Tedy za předpokladu, že si Slezané náskok 2:0 na zápasy pohlídají.
„Změna v brankovišti nás napadla už dřív, ale vzhledem k vývoji předchozích zápasů jsme chtěli Maziho podržet. Zasloužil si to, předtím nás také držel. Po čtvrtém gólu nicméně padlo rozhodnutí, museli jsme reagovat. Naštěstí to pomohlo,“ ulevil si třinecký trenér Boris Žabka.
Do branky nasadil Kacetla poprvé od ledna, mezitím se pětatřicetiletá dvojka krátce rozehřála jen ve Frýdku-Místku. „Není to jednoduché. Ale byli jsme v situaci, ve které Káca nebyl poprvé a kdy bylo potřeba něco udělat. Zvládl zápas výborně, za což mu patří velké poděkování,“ pravil Žabka.
Rébus před třetím zápasem
Za stavu 4:4 vytáhli rošádu mezi tyčemi i Západočeši, stabilizovali kritický stav, ale stejně prohráli. Strategické hry s gólmany tím ovšem v sérii nekončí. Brankáři jsou placení taky od toho, aby podobně vypjaté chvíle zvládali. Přesto rébus před třetím setkáním není snadný.
Nabízí se, že Třinec dnes znovu nasadí Kacetla. Jenže kdyby ukázal na Mazance, projeví gesto, že jeho několikatýdenní soustředěná práce nevyletěla po jednom utkání komínem. Že mu Oceláři věří, chtějí ho nadále držet v tempu.
A co Vary? Může se u Frodla v náročné sezoně o 51 startech projevovat únava materiálu? Zaslouží si Král, který prakticky neudělal nic špatně, šanci na reparát? „Je mi Kinga úplně líto, nechali jsme ho v tom vykoupat. Půlku zápasu chytal výborně, vůbec jsme mu nepomohli. Tým potřeboval impulz, za něj mě to mrzí,“ přiznával kouč Patera.
V play off se shání každý detail, odchylka a nuance, které mohou udělat rozdíl v nastavení mužstva, což se následně projeví ve skóre. Energie ví, že proti rozjetému Třinci si nemůže dovolit ztratit další zápas. Naopak Oceláři za stavu 2:0 přece jen mohou s brankovištěm lehce experimentovat.
„Opravdu máme dva vyrovnané brankáře, Káca naskočil do semifinále neskutečně. Pro celý tým je to velká podpora i skvělá zpráva,“ uvědomil si Žabka.