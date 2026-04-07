Bitva Dynamo - Sparta: V Praze to bude divočina! Červenka se Sedlákem se musí mít na pozoru
Sparťané hlásili, že do Pardubic přijeli vyhrát oba zápasy, nicméně jeden urvaný bod brali všemi deseti. Semifinálová sada play off hokejové extraligy mezi pražským výběrem a Dynamem vypálila výborně, ze všech stran prší atraktivita. To hlavní teprve přijde, až začne přituhovat. Předkrm na východě Čech každopádně chutnal, nechyběl pepř a prostor pro velké příběhy. Hokejové i pěstní. Je na co se těšit!
Favorit, a nemá význam říkat, o koho jde, byl po sobotě naštvaný. Právem. Po pěti výhrách v řadě poprvé zakopl, a když se po tvrdé řeži podíval do zrcadla, nemohl být spokojený s tím, co ukázal. Pešánův soubor si sparťany pustil do obýváku, dal jim do ruky ovladač a bez potřebného odporu se nechal dotlačit do kouta.
Na druhou stranu, na tuhle chvíli se čekalo, jenom se nevědělo, kdy přijde. Na moment, kdy Pardubice nebudou až tak koncentrované a v hlavě pregnantně nastavené. Pokud pětkrát za sebou skolíte soupeře, vždy kontrolovaně a bez větších potíží, tak ať chcete, nebo ne, vědomí získané a opakovaně produkované převahy vás dříve či později kousne. Přestanete být na špičkách, jste méně ostražití, neděláte vše na sto procent. Tak jako předtím.
K tomu se přidalo pochopení Sparty o nutnosti za každou cenu sebrat druhý duel. Protože jinak by s ní začalo být zle, nedobře. V sobotu byl k mání od prvních sekund perfektně nažhavený Nedvědův soubor a na straně druhé poněkud rutinně působící Pešánovci. „Byli líp nastavení do zápasu,“ uznal pardubický Lukáš Sedlák.
Jakmile v šesté minutě zaúřadoval Michal Řepík, víra hostů v to, že sobota je jejich dnem, ještě vzrostla. Dění na ledě opanovali, byli tvrdší, rychlejší, přímočaří, pro vítězství víc dělali. Šli na led válčit, domácí hrát hokej. Ten samozřejmě moc dobře dovedou, ostatně to ukázali i v sobotu, ale scházející nadstavba vykonala své. „Chtěli víc než my a to nás podle mě stálo zápas,“ vycítil Sedlák.
Hokej je v tomhle směru neúprosný a zároveň spravedlivý. Pokud všemu, co máte napsané v úkolníčku, dáváte maximum a nikde si neulevujete, jste odměněni. Třeba ne hned, ale jednou ano. A pak to stojí za to.
Sparťané se po páteční facce 2:6 zmobilizovali. Jak zmínil Sedlák, perfektně vyladili mysl jeden jak druhý a vrátili se k pojetí boje, které je dostalo ze šlamastiky proti Kladnu a Plzni. „Když nezačnete dobře zápas a pak to honíte, štěstí se k vám obrátí zády. Na tohle si musíme dát pozor, musíme být líp nastavení,“ zopakoval kapitán Dynama.
Všichni ví, že jde o hodně
V předkole a ve čtvrtfinále sparťané zvládli všech pět duelů „buď, anebo“. Pětkrát hleděli do tváře konci sezony, pětkrát vyboxovali naději a pak i postup. To je pro Spartu ten nejlepší pohon. Vědomí, že dokud s vámi není konec, tak opravdu není konec a žije naděje, může v celé sérii sehrát zajímavou roli, možná zásadní.
Stejně jako předpokládané defilé fyzické síly v dalších bitvách. Rozjezd v Pardubicích byl předzvěstí agresivního pokračování. Nikdo si samozřejmě nepřeje, aby se ledové jeviště proměnilo ve festival hnusných zákroků, při nichž půjde o zdraví. Zároveň však čekejte, že až se bude série blížit k zisku prvního mečbolu, v rukavičkách se rozhodně hrát nebude.
Jde skutečně o hodně a nikdo se to nebojí přiznat. Vysoce ambiciózní majitelé, vynikající a hladoví hráči na obou stranách, kteří potřebují do kabiny doručit Masarykův pohár. Kdo se navrtá druhému víc do hlavy, bude blíž k úspěchu. Nebo k nástrojům, jimiž lze do cíle dojít.
Pokračování semifinále nebude pro slabší povahy, zvlášť Roman Červenka a Lukáš Sedlák se budou muset mít na pozoru a neustále vědět, co přesně se kolem nich děje. Z druhé strany Dynamo ukazuje, že v boji jeden na jednoho umí. Třeba Tomáš Dvořák, jak si poradil s Adamem Raškou? Jednička. Tuny černé práce odvede i Jan Stránský, host z béčka v áčkové formě.
V Pardubicích mají všech pět pohromadě a vědí, že když odvedou stoprocentní šichtu ve všech myslitelných aspektech hry, půjdou dál. Ovšem po sobotě tuší i to, že sebemenší či miniaturní zaváhání a jakýkoli, byť jen krátkodobý přešlap z vytyčené cesty, může přinést zkázu. Tahle Chlapíkova Sparta je totiž nová Sparta a pěkná potvora, která vám může pořádně zavařit.
Dynamo musí udělat vše pro to, aby se celá pře nedostala do sedmého duelu. Tam by se totiž její rival cítil náramně a na rozdíl od domácích v komfortní zóně.