Velký Voženílkův návrat do Třince? Místo v kabině má připravené. Sám řekl, že…
Sotva dotrénoval, svlékl si reprezentační dres a šel fandit týmu, do kterého se možná v příští sezoně vrátí. Reprezentační útočník Daniel Voženílek se šel podívat na hokejisty Třince, kteří v hlavní hale porazili Karlovy Vary a jsou blízko postupu do extraligového finále.
„Musím říct, že pro mě není překvapení, jak hraje. Tým má hloubku, kvalitu ve všech lajnách. Je super se na ně dívat, hrají skvělý hokej a dělají mi radost,“ vykládal hráč švýcarského Zugu. Klubu ale sezona příliš nevyšla, takže není vyloučené, že se po dvou letech vrátí zpátky právě do Třince.
Tedy do mužstva, s nímž slavil dvakrát titul. „Snad ho v příští sezoně uvidíme. Rádi bychom ho přivítali, místo v kabině určitě má,“ uvedl obránce Marian Adámek, který s Oceláři získal pět mistrovských titulů.
Také on je pochopitelně rád, že jim Voženílek fandil přímo v hledišti. „V něm bije srdíčko pro draka,“ pousmál se klíčový třinecký obránce po vítězství, které Oceláře přiblížilo k postupu do finále. Během středy už svoji misi mohou ve Varech dokonat.
Téměř přes celou republiku se vydala i početná skupinka třineckých fanoušků. Ti neváhali a ještě než se vhodilo úvodní buly, zašli se podívat na reprezentační trénink do malé haly, kde bruslil i Voženílek. Takže ho překvapili skandováním a vytleskávali jeho jméno.
„Slyšel jsem je, musím říct, že mě to potěšilo. I pokřik si připravili. Ať jdu zpátky do Třince, chci jim za to poděkovat, udělali mi radost,“ vykládal mistr světa z Prahy z roku 2024.
Voženílek o návratu
A vyslyší jejich přání, aby se vrátil? Je to na spadnutí. V klubu má stále platnou smlouvu, takže pokud by se ze Švýcarska vracel, pak právě k Ocelářům. „Varianta to určitě je,“ připustil důrazný útočník, jenž se teď chce porvat o účast na světovém šampionátu.
Národní tým rozbalil svůj stan právě ve Varech, takže i při středečním utkání bude po tréninku fandit kamarádům, které dobře zná. „Určitě věřím, že kluci mají na titul. Play off je o detailech, o bojovnosti. Ale všechny série ukazují, že hrají skvělý hokej,“ chválí tým svého srdce.
S pousmáním reagoval na postřeh, že Oceláři hrají útočnější hokej než dřív. „My jsme měli nejvíc vstřelených branek v sezoně, lídra kanadského bodování. A říkalo se, že hrajeme beton. Nevím, no,“ uculil se Voženílek. Přiznal, že aktuálně hraje Třinec aktivněji.
„Ale i v minulých sezonách jsme to uměli podle potřeby přepnout. Krásně se na něj dívá,“ hlásí dvojnásobný extraligový šampion, jenž od příští sezony nejspíš opět obleče ocelářský dres.