Mezi Spartou a Dynamem to jiskří. Trenéři radí: Nenechat si s*át na hlavu, ale nepřehánět
Když srovnáte semifinálovou sadu mezi Spartou a Pardubicemi se sérií Karlových Varů a Třince, na první dobrou vás do očí bouchne rozdíl v důrazu. I třetí partii gigantů s výhrou Východočechů (2:1sn) ozdobilo několik ukázkových střetů. Michal Řepík načapal v rohu Jana Stránského, za hosty vracel Hunter Fejes parádním hitem na Michala Vitoucha. Zkrátka nezůstal ani obvyklý tvrďák Pražanů Adam Raška. Po každém přerušení navíc letí do vzduchu rukavice. Týmy nabízí vášně a nenudí. Zároveň musí dávat pozor.
Péče z kategorie all inclusive se v úterý dočkal také pardubický kapitán Lukáš Sedlák. Několikrát byl terčem různých ataků, sám se snažil obstát v divokých rozpravách po odpískání. Ve fyzicky náročné vřavě byl nejčastěji zkoušeným terčem, ale určitě nezůstal sám. Duel Sparty a Pardubic je vyšperkovaný se vším všudy.
„To je play off. Myslím, že by to tak bylo s jakýmkoliv soupeřem. Jde se na krev, každý chce vyhrát. Tak to je,“ míní sparťanský útočník Roman Horák.
Přesto cítíte, že očekávaný střet největších gigantů, který se extraligovému play off několik posledních let vyhýbal, má nadstandardní rozměr. A vnímají to i sami hráči. Prakticky každá akce s koncem u jednoho z brankářů se dohrává ještě po hvizdu. Vyřizování účtů pochopitelně bere síly, ale dokud zůstává poměr na trestných lavicích vyrovnaný, trenéři se nerozčilují.
„Je to play off a je vypjaté. Kluci hrají o hodně, ke strkanicím dochází. Věřím, že hráči jsou instruovaní od nás obou,“ pravil sparťanský stratég Jaroslav Nedvěd a ukázal na vedle sedícího Filipa Pešána. Kouč Dynama při jeho slovech přikyvoval.
„Říkáme jim: nenechat si srát na hlavu, ale nic nepřehánět, aby nebyli vyloučení. Takové instrukce mají určitě z obou stran. Nikdo nechce hrát ve čtyřech kvůli hloupým strkanicím,“ dopověděl Nedvěd. „Řekl bych to samý, můžete to klidně okopírovat,“ přitakal Pešán.
Nenechat se zbytečně vyloučit
Mentální hry k vyřazovací fázi patří. Chcete najít způsob, jak rozhodit největší hvězdy soupeře, vyvést je z obvyklé pohody a nastavení. Jména typu Raška, Vitouch, Vesalainen či na druhé straně Mikliš, Fejes nebo Lauko jsou také od toho, aby se snažila zalézt soupeři do kožichu a pořádně ho rozdráždit. Součástí boje je nenechat na protivníkovi niť suchou.
Z druhé strany ovšem musí hráči zachovat chladnou hlavu a zkoušet zůstat co nejvíc koncentrovaní na hokejový výkon. Kdo zvládne koktejl s rozličnými ingrediencemi lépe zpracovat, slaví dílčí vítězství. „Myslím, že náš tým je dost zkušený, prošel si mnoha sériemi. Takže o tom víme. Jedná se o detail hry, na který chceme dbát, abychom se zbytečně nenechali vyloučit v šarvátce, která k ničemu nevede,“ líčil za sparťanský tábor Horák.
Statistici ve třetím prodlužovaném semifinále sečetli solidních 21 hitů. Z části souběžně hraný zápas mezi Vary a Třincem jich podle oficiálních čísel nabídl jen sedm. I tyto údaje je třeba přičíst k rovnici, která odčerpává ze zásobárny sil. Méně jich má teoreticky vlastnit Sparta, neboť ve středu odehraje už šestnáctý duel letošního play off. Pardubice jsou na polovině.
„Pořád jsme měli dobrý pohyb, vytvářeli jsme si šance. Myslím, že jsme na tom fyzicky dobře, což je pozitivum. Akorát musíme dát gól,“ zhodnotil Horák rozpoložení Pražanů za stavu 1:2 na zápasy.