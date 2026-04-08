Sparta - Pardubice 4:2. Série srovnaná! Hosty namíchl vítězný gól, co řekl sudí Pešánovi?
Sparťan Roman Horák v brankovišti, trenérská výzva Pardubic a výrok v podobě uznání vítězného gólu Michaela Špačka. To byl zlomový a nejvíc probíraný moment čtvrtého semifinále mezi Spartou a Dynamem. „Rozhodčí mi řekl, že hráč v brankovišti stál, bruslí do našeho brankáře kopnul, ale nebyla to intenzita, která omezovala zákrok,“ vysvětloval hostující trenér Filip Pešán. Pražané po rozdílové brance zapnuli mód válečníků, zablokovali řadu střel v oslabení a vyhráli 4:2. Semifinálová série gigantů je tak srovnaná 2:2 na zápasy.
Současná extraligová pravidla znají pojem náhodný kontakt s gólmanem, týká se však pouze situací mimo brankoviště. A to nebyl případ Špačkovy trefy z 49. minuty, kdy v přesilovce poslal Spartu do rozhodujícího trháku. Stínící Roman Horák se setkal s bruslí jmenovce Romana Willa přímo v jeho modrém pracovišti. Právě na to Pardubice poukazovaly.
Rozhodčí Antonín Jeřábek a Lukáš Květoň nicméně hostům za pravdu nedali. „Těžko to hodnotit. Za sebe můžu říct, že hráč v brankovišti byl. Zažili jsme to v průběhu celé sezony, kdy se nám pár takových gólů uznalo i neuznalo. Složitá situace, ale hráč by v brankovišti neměl být. Proběhl drobný kontakt, neříkám, že zamezil gólmanovi v zákroku, ale pravidla jsou taková,“ vykládal slovenský útočník ve službách Dynama Miloš Kelemen.
„Čerpali jsme z vlastní zkušenosti. V této sezoně nám neuznali dva identické góly Lukáše Sedláka, kdy střílel Honza Koštálek. Bylo nám vysvětleno, že se to neuznává, proto jsme si byli jistí. Ani jeden z nás nevíme přesně, jak to je,“ doplnil kouč Pešán a poukázal na sparťanského trenéra Jaroslava Nedvěda, který se v průběhu aktuálního ročníku proti videu několikrát vymezil, soupeře tak vlastně chápal.
Vítězství Sparty ve čtvrté partii pochopitelně nešlo jen za videem. Hlavně v závěru utkání se domácí ekipa semkla, když zbytečný pětiminutový faul proti Jáchymu Kondelíkovi vyrobil Niko Seppäla. Bránící borci zvládli dlouhé oslabení s bravurou, do ostrých ran si postupně lehli domácí Michal Vitouch, Kryštof Hrabík nebo nadmíru obětavý obránce Mikael Seppäla.
Přesilovkové komando Dynama s dispečerem Miguëlem Tourignym vyšlo naprázdno. Mimochodem právě zmíněný Kanaďan prožil tak trochu zápas blbec. Co zařídí směrem dopředu, je geniální. Když v prvním semifinále projel celé hřiště a zavěsil, pardubická aréna stála na nohou. I ve čtvrtém pokračování série byl vidět, hned v úvodní přesilovce napálil tyčku. Jenže tentokrát jste si všimli zejména Tourignyho chyb směrem dozadu.
Před vyrovnáním Sparty na 1:1 neudržel Pavla Kousala, který se trhnul doleva a po přihrávce Devina Shora zakončoval do odkryté klece. Stejná dvojice se pak sešla také u třetí branky zápasu, kdy Kousal pro změnu přes Tourignyho poslal přihrávku na mimořádně přesně zakončujícího Michala Řepíka. Nemluvě o faulu kreativního beka z první třetiny, kdy ukončil hostující přesilovku.
Na kótu 100 bodů v extraligovém play off se ve středu propracoval Roman Červenka. V minulém klání přišel o produktivní šňůru v délce 17 zápasů, zařadil se na dělené čtvrté místo v rámci historického extraligového srovnání vedle třinecké legendy Martina Růžičky. Jenže ani příspěvek nestárnoucího plejera při gólu na 1:0 tentokrát vedoucímu celku základní části nestačil.
V závěru pak pracovaly nervy, do křížku se dostali domácí Adam Raška s hostující dvojicí Ondřej Mikliš a Daniel Rákos. „Ani nevím, co se stalo. Jel jsem za Wildou, pak jsem viděl, že se tam někdo mlátí. Jsou to emoce play off. Letělo na nás trošku piva, ale takový je hokej. Fanoušky chápu, nemáme jim to za zlý. Za mě v pořádku,“ mírnil napětí Jan Mandát.