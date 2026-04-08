Karlovy Vary - Třinec 3:0. Energie (bez Tomka) žije! Kacetl nedochytal, Frodl čaroval
Play off sledoval ze střídačky, mezi tři tyče se poprvé postavil až v průběhu druhého semifinále proti Karlovým Varům. Fantom vyřazovacích bojů Ondřej Kacetl vychytal Třinci třetí triumf na ledě Energie, v dalším utkání se však z branky poroučel už po druhém inkasovaném gólu. „Nikdo z hráčů nechce, aby byl gólman v zápase střídaný. Trenéři chtěli asi dát nějaký impuls,“ vyprávěl po porážce 0:3 obránce Jakub Galvas. Série se za stavu 3:1 pro Oceláře přesune zpátky do Slezska.
Byla to akce, jakou budete ještě dlouho vídat v sestřizích nejhezčích momentů. Jan Bambula ve druhé třetině zachytil třineckou rozehrávku ve vlastním pásmu a hladově vyrazil vpřed. Za Tomáše Kundrátka si u mantinelu propíchl puk, Patrika Kocha obešel hezkou kličkou a bekhendem poslal kotouč mezi betony Ondřeje Kacetla. Energie v utkání o všechno odskočila do dvougólového náskoku a mohlo se jí lépe dýchat.
„Krásný gól, krásná individuální akce. Jenom víc takových. My na střídačce jsme se jenom radovali. Klobouk dolů Bambus,“ usmíval se po utkání útočník Vít Jiskra. Právě on v závěru definitivně zlomil zápas na stranu Karlových Varů třetí trefou. V tu chvíli už byl v brankovišti Marek Mazanec, který poměrně překvapivě střídal svého kolegu už po dvou obdržených gólech. „Každý trenér se snaží něco udělat s nepříznivým vývojem zápasu, my jsme udělali to samé. Zareagovali jsme, chtěli jsme tomu dát nějaký impuls. To byl důvod,“ vysvětloval po utkání hlavní kouč Ocelářů Boris Žabka.
Kýžený efekt tah v brankovišti nepřinesl. Třinec se ve druhé a třetí třetině dostával do tlaku, jenže Dominika Frodla nepokořil ani jednou. Když už se puk dostal za domácího brankáře, pomohla tyčka. „Hráli jsme náš hokej, hráli jsme celých šedesát minut. Každý jeden hráč dělal, co měl. Předvedli jsme skvělý týmový výkon podpořený neskutečným Dominikem Frodlem v bráně,“ pochvaloval si Jiskra po první výhře v sérii.
K ní nakročila Energie hodně už vydařeným startem. Stejně jako ve třetím zápase rychle otevřel skóre Ondřej Beránek. „Trošku horší vstup v obou utkáních, to nastavilo spád zápasu. Poprvé se nám to povedlo. I když jsme tentokrát prohrávali 0:2 a byli aktivnější, bohužel jsme si to vstupem pokazili. Příště lepší vstup a být připravenější,“ velel za hosty Galvas.
Třinec vjel do čtvrtého semifinále ve stejném složení jako do předchozího duelu. Nechyběl ani Michal Kovařčík, který o den dříve opouštěl led zraněný poté, co ho nohou podrazil David Šťastný. Energie si naopak musela poradit bez talentovaného Petra Tomka a první duel o všechno zvládla. „Hráli jsme o všechno, jsme rádi, že jsme vyhráli, že jsme našim fanouškům udělali radost. Doufáme, že vyhrajeme i příští zápas,“ říkal Jiskra.
Na ledě už se pomalu začaly psát i první mini příběhy. K vidění byly tvrdé souboje, třinecký bek Richard Nedomlel se několikrát střetl s Adamem Lukošikem a slyšel urážlivé pokřiky z tribun, které si náležitě užíval. Jako odpověď ukázal fanouškům soupeře vztyčený palec a ironicky zatleskal.
„Vzniká to v každém play off. Musíme se soustředit víc na sebe a nenechat se rozhodit takovými příběhy,“ hlásil Galvas. „Věřím, že všichni tady mají chtíč, z kluků cítím, že chtějí zase něco dokázat. Rád se na tom svezu, vezmu si jejich mentalitu a jdeme do boje,“ dodal. Pokračování je na programu v sobotu v Třinci.