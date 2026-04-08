Místo sedmi hodin třetina času. Každá vteřina nám pomůže, ví v Třinci. Do Varů opět letěli
Nikdo to neví líp než oni. V play off rozhoduje každý detail, každá minuta odpočinku může hrát v klíčovou chvíli roli. Taky proto se Oceláři rozhodli k odvetám semifinále hokejové extraligy do Karlových Varů odcestovat letecky. Místo sedmi hodin strávili na cestě necelé tři. „Každá vteřina, co nemusíme být v autobuse, nám určitě pomůže,“ pochvaloval si obránce Marian Adámek. Po úterním vítězství 3:2 může s týmem udělat poslední krok do finále už dnes (18:30). Program extraligového play off ZDE>>>
Ve tři vyrazili od domácího stadionu, v 17:45 už byli na hotelu v Karlových Varech. Třinečtí Oceláři znovu v bojích play off sáhli k ne úplně obvyklému kroku a k zápasům semifinále odcestovali letadlem. Dohromady ušetřili přes čtyři hodiny času na cestě oproti variantě autobusem.
„Důvod, proč padla volba na letadlo, je jasný. Úspora času, sil a energie. Očekávali jsme, že na Velikonoční pondělí bude doprava složitá. A předpoklady se potvrdily. Kustodi jeli s dodávkou do Varů sedm hodin,“ prozradil tiskový mluvčí klubu Ondřej Kuchař.
Místo sedmi hodin na cestách mohli třinečtí hokejisté strávit více času s rodinami i odpočinkem. „Nohy v medu jsou vždycky. Jsme ale samozřejmě moc rádi, že jsme mohli letět. Člověk si v hlavě trošku psychicky odpočine, byli jsme trošku déle doma,“ vyprávěl Adámek po třetím vítězství v sérii.
Se spoluhráči vyrazil od domácího stadionu v pondělí v 15 hodin. O půl hodiny později byl tým na letišti v Ostravě, v 16:30 se vznesl do vzduchu a o tři čtvrtě hodiny později přistával v Karlových Varech. „V 17:45 jsme byli na hotelu. Reálně nám celá doprava zabrala tak třetinu času oproti tomu, kdy bychom jeli autobusem,“ dodal Kuchař.
Celý region hokejem žije, prezident v kabině
V případě pětinásobných mistrů z posledních let nejde o nic neobvyklého. Oceláři zvolili leteckou dopravu už před jedenácti lety, kdy hráli finále s Litvínovem. Později se vzduchem přepravovali ve vyřazovacích bojích do Českých Budějovic. „Zatím do Varů to byla nejdelší cesta. Aspoň jsme se chvíli proletěli,“ usmíval se obránce Adámek.
Na půdě Energie se mohl se spoluhráči opřít o mohutnou podporu vlastních fanoušků. Neodradila je ani štreka dlouhá přes pět stovek kilometrů, během třetího semifinále fandilo na tribunách 250 příznivců hostujícího klubu. „Je to neuvěřitelné, jakou máme v Třinci fanouškovskou základnu, jak tam celý region žije. Hrajeme pro ně a neskutečně moc si toho vážíme,“ vykládal Adámek v úterý po utkání.
Kromě fanoušků prožívá silně tažení vyřazovacími boji i prezident klubu Ján Moder. Po třetím triumfu v sérii přišel hráčům osobně pogratulovat do kabiny. „Pan Moder s námi cestuje všude, hokejem žije. Díky němu žijeme my. Můžeme být jenom vděční za to, jakého máme majitele,“ prohlásil obránce Ocelářů.
Před zraky fandů i klubového šéfa může oslavit postup do finále už ve středu odpoledne. Třinec vyzve Energii za stavu 3:0 na zápasy a může se radovat v nejkratším možném termínu. Pro Oceláře by to po loňské přestávce byla sedmá finálová účast za posledních devět sezon. V ročníku 2019/20 přitom bylo play off zrušeno kvůli pandemii koronaviru. Jinak chyběli Oceláři v nejlepší dvojici jen jednou a získali pět titulů.