Jak Sparta srovnala sérii s Dynamem: rychlé kousnutí, granáty z ničeho i Horákovo brnknutí
Semifinálová bitva gigantů je opět srovnaná. Sparta zvládla čtvrtý duel semifinále Tipsport extraligy proti Pardubicím a po výhře 4:2 srovnala stav série na 2:2 na zápasy. Pražané rozhodli trefou v přesilové hře, v závěru navíc úchvatným způsobem ubránili pětiminutovou početní výhodu Dynama po faulu kolenem od Nika Seppäläho. Co všechno ukázal čtvrtý duel mezi Spartou a Pardubicemi?
Červenkova stovka
I ve čtvrtém semifinále dal první gól hostující tým. Roman Červenka v úterním třetím zápase po 16 duelech v řadě nebodoval. V play off se zastavil na čísle 99, ale ve středu ve 12. minutě jako osmý hráč v historii české soutěže dosáhl stovky. Z levého kruhu pálil John Ludvig, Pavel Kousal se odtrhnul před brankou od Červenky a vyrazil mu vstříc. Josef Kořenář se natáhl do střely betonem a vyrazil puk před sebe, kde stál lídr Dynama a přes padajícího gólmana poslal puk dloubákem za záda sparťanského gólmana.
Rychlé kousnutí
Obránce Niko Seppälä není technický, ale udrží se na puku a něco přes dvě minuty po úvodním zásahu rozpoutal v pásmu Pardubic pořádnou show. Hostující hráči se nedomluvili, kdo si koho převezme, a využil toho Devin Shore, jemuž se otevřel prostor před brankovištěm. Vybruslil z pravé strany a krásně předložil zcela osamocenému Pavlu Kousalovi, který napravil svou chybu a zakončil. Rychlý kousanec vynesl Spartě vyrovnání.
Granáty z ničeho
Michalu Řepíkovi se na Dynamo daří. Ve druhé třetině v hraniční situaci nechal nohu na modré čáře, aby se nevystavil do ofsajdu, a po Kousalově pobídce odpálil svůj třetí granát v sérii. Byl to jeho devátý gól Romanu Willovi a dvacátý celkem proti Pardubicím. Poslal Spartu do vedení 2:1, ta o něj však v jinak dobré prostřední třetině zase přišla. V podstatě z ničeho. Kryštof Hrabík prohrál souboj u mantinelu, Miloš Kelemen vyplaval s pukem a zaskočil Kořenáře střelou mezi betony.
Horákovo brnknutí
Do 48. minuty čtvrtého zápasu využila Sparta jednu z 16 přesilovek a vůbec v první výhodě v úvodním utkání dokonce inkasovala. Až do třetí třetiny, kdy na konci výhody pálil Špaček a Roman Horák velmi lehce brnknul o Willův beton. Dynamo si vzalo trenérskou výzvu. Rozhodčí nebyli úzkostliví a kontakt nevyhodnotili jako závadný. Za neúspěšnou coach's challenge následoval menší trest pro východočeský tým.
Koleno za pět
Neskutečnou obětavostí vybojovala Sparta druhé vítězství a vyrovnala sérii. Faktorem určujícím pro tuto sérii měly být přesilovky. Pardubice měly ve čtvrtfinále úspěšnost 44 procent, v semifinále využily jednu. Gól nedaly ani v pětiminutové výhodě ve třetí třetině za stravu 3:2, ale jestli jim sparťané dopřáli jednu dvě střely? Sedm minut před koncem trefil Niko Seppälä kolenem Jáchyma Kondelíka a dostal trest do konce. Způsob, jakým sparťané bránili v oslabení, zvedal diváky ze sedadel a největší hokejový chrám v zemi ryčel nadšením.