Kousal: Ještě, že máme led. Bylo tam hodně obětavosti, takhle musíme pokračovat
Takovou Spartu by nepoložilo nic. Nezlomila se po trochu laciné ztrátě vedení, v závěru zvládla fantasticky pětiminutové oslabení. Pavel Kousal se v play off trefil dosud jen jednou. K výhře 4:2 nad Pardubicemi ve čtvrtém duelu přispěl vyrovnávacím prvním gólem, na druhý nahrál Michalu Řepíkovi. „Dost se mi ulevilo. Konečně něco dal, snad ne naposledy," usmál se.
O Spartě se říkalo, že nemá hráče na play off. Pokud to byla vůbec pravda, už není. Probudila v sobě charakter. I střelci jako Pavel Kousal padají do střel, bijí se v soubojích. Proto podruhé vyrovnala stav semifinálové série. „Ale pořád je to 2:2. Potřebujeme vyhrát ještě dva zápasy. Musíme takhle pokračovat, zůstat nohama na zemi a bojovat dál, abychom je vyhráli,“ připomněl útočník Pražanů.
Klíčem k vítězství bylo, jak jste přestáli pětiminutové oslabení a v závěru i power play Pardubic, souhlasíte?
„Tam jsme to odehráli dobře. Bylo tam hodně bloků, hodně obětavosti a to je v play off potřeba. Slyšíte muziku z kabiny, všichni máme z vítězství radost. Série je pořád 2:2 a je potřeba vyhrát ještě dva zápasy. Musíme takhle pokračovat, zůstat nohama na zemi a bojovat dál, abychom je vyhráli.“
Tentokrát jste byl u dvou gólů. Jak byste je popsal?
„Před prvním mi to Devin Shore dal před prázdnou bránu. Už bylo na čase, abych to taky konečně proměnil. Před druhým jsem jel a viděl Řepu (Řepík), jak předjel jejich hráče. Hodil jsem mu to tam a on krásně trefil.“
Jak se vám ulevilo, když jste dal gól? V play off vám body docela chyběly.„Ulevilo se mi dost. Šancí jsem měl hodně, každý zápas nějaká gólovka. To je potřeba proměňovat, což se mi nedařilo. Teď jsem konečně něco dal, snad ne naposledy…“
Kolik toho po pětiminutové přesilovce budou sparťané ledovat?
„Ještě, že ten led máme. Je potřeba. Ale přece jen oni tam neměli skoro žádnou střelou na bránu, bylo fakt super, jak jsme jim to zablokovali. Takhle to musíme dělat vždycky.“
Byla to odpověď na řeči, že Sparta je měkká a nemá hráče pro play off, že už se tohle taky naučila?
„Asi to tak mělo být pokaždé, někdy to tam bylo, někdy míň. Musíme v tom pokračovat. Hlavně od toho neupustit.“
Co řeknete k emocím v závěru, kdy se na ledě strhla mela?
„Ono top tak asi musí být. Každý chce týmu dát nějakou zprávu. My, že jsme tady doma, oni zase, že jedeme k nim a že jim nic nedáme.“
Atmosféra v O2 Aréně zejména při dlouhé oslabení gradovala. Byla možná nejlepší vůbec?
„I manželka mi říkala, že v první třetině třetího zápasu to nebylo nic moc. Když potom fandí sedmnáct tisíc lidí, musí to být znát. Bylo to neskutečné.“
Před sérii se mluvilo o tom, že bude na čtyři pět zápasů pro Pardubice. Je to 2:2. Stačíte jim, byť máte v nohách o osm zápasů víc? Že i tak dokážete být lepší?
„Nevím, jestli lepší nebo horší. Zápasy jsou vyrovnané, sil ubývá oběma soupeřům.“