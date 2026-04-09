Obětavost, důraz... Tohle je jiná Sparta: Nic nenechá zadarmo. A dokáže Dynamo válcovat
Ve třetím zápase s Pardubicemi proteklo sparťanům vítězství v nájezdech. Ale pokračovali v nastaveném módu. Hlavně obětavost a důraz jim ve čtvrtém duelu vynesly výhru 4:2. „Před zápasem jsme si dali za cíl srovnat sérii, což se nám podařilo. Jsme obrovsky šťastní. Umlátili jsme to a ubojovali,“ liboval si Michal Řepík, který přispěl gólem, svým šestým v play off.
V letošním play off hraje jiná Sparta, než jaká byla v dřívějších letech. Dovede dřít, zabrat. Je urputná, tvrdá, obětavá a důsledná. V tomhle ji v minulých letech cvičili soupeři. Ať Třinec, nebo loni Kometa. „Takhle to asi mělo vypadat vždycky,“ připustil Pavel Kousal.
Jako nejlepšímu střelci play off Řepíkovi mu to dosud nelepilo. Za 16 mačů se trefil teprve podruhé. Ale celou dobu dělá věci, jaké by se až tolik nečekaly. Od něj, coby rychlého a technického hráče. Takže vlastně od obou. Vrhá se do střel, nastavuje tělo pukům, sráží se, vyšťourává puky.
„Možná to tam dřív taky bylo, jindy třeba trochu míň. Hlavně teď musíme pokračovat, nepolevit,“ upozornil. Během čtvrtfinále plzeňský trenér Josef Jandač poukázal na to, jak Kousal simuluje. Polepšil se, byť experti, co padají jak posečené obilí, se najdou pořád. A spíš na opačné straně.
V sérii s Dynamem už mockrát plály emoce. Napětí visí ve vzduchu neustále. Šarvátek, podrážděných reakcí a slovních přestřelek už se objevilo dost. I v tomhle nebyla Sparta tak startovací, dokázala se víc krotit. Jako na konci čtvrtého dějství, kdy se strhla hromadná mela. Kapitán Filip Chlapík svou jednotku odvedl pryč ze shluku rozdováděných bijců a bylo po strkanici.
„Asi toho bude přibývat, jak se série blíží ke konci. Jde o hodně. Musíme být chytří, abychom se zbytečně nenechali vylučovat. Na druhou stranu se však musíme postavit jeden za druhého,“ uvedl Michal Řepík.
Řepík říká: Myslím, že máme pořád dost energie
K tomu, že je Sparta psychicky odolnější a silnější, přispěla i složitá cesta přes úvodní dvě série. V předkole s Kladnem už balancovala hodně na hraně, stejně jako s Plzní, kdy prohrávala 1:3 na zápasy. Obě sady dokázala otočit.
Možná i proto tolik neprožívá, když se zápas neubírá jejím směrem nebo se ocitne v ohrožení. Nebo aspoň budí takové zdání. Jako po třetím semifinále, kdy za ní od začátku nešlo skoro nic. „Nějaké napětí tam před zápasem určitě bylo,“ přiznal po utkání číslo čtyři Řepík. „Ale nevzdáváme se. Nechceme nechat nic zadarmo. Dokázali jsme to i v pětiminutovém oslabení. Mají výborné hráče, ale krásně jsme to odblokovali, odmakali. Zvládli jsme to, což je důležité,“ připomněl kritické okamžiky zápasu.
Předkolo na pět zápasů, čtvrtfinále na sedm. I semifinálová šichta bude dlouhá. V nohách mají sparťané už 16 utkání. Dvakrát víc, než Dynamo. Přitom ho dokázali válcovat. Možná to způsobila i viróza, která se prý prohnala pardubickou kabinou.
„Je to fajn, protože pořád hrajeme. Hokeje je hodně, ale předchozí série nám hodně pomohly. Cítíme se dobře, myslím, že máme pořád dost energie. Jedeme do Pardubic. Těžké prostředí, výborný tým. Nic nám nedarují. Chvíli se zaradujeme a odpočineme si. Vyfoukneme a vyčistíme si hlavy. Budeme se o to zase prát. Jedeme dál,“ pravil Řepík.