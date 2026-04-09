Nedomlel vs. fanoušci. Nadávky a provokace, drsňák jim mával a poslal polibek
Nejdřív na ně mával, potom jim poslal polibek. Když šel po třetině do kabiny, zamával jim hokejkou. Třinecký obránce Richard Nedomlel brnkal na nervy karlovarských fanoušků, kteří těžce nesli jeho tvrdou hru na hraně. Ti na něj sprostě pokřikovali, což ho rozdráždilo ještě víc. Dá se čekat, že tohle „laškování" bude mít pokračování i v Třinci, kde se Vary v sobotu budou snažit za stavu 1:3 udržet v semifinálové sérii.
Když je na ledě, soupeři se musejí mít na pozoru. Nedomlel pravidelně vládne v rámci Radegast indexu, tvrdá hra a hity k němu patří. Je to jeho práce, od střílení gólů jsou u Ocelářů jiní.
Takže i ve středečním zápase ve Varech byl ve svém živlu. Několikrát se dostal do konfliktu s útočníkem Adamem Lukošikem, což rozzuřilo domácí kotel. Když ho sroloval u mantinelu, bylo to zrovna blízko příznivcům.
Ti ho počastovali skandovanými nadávkami, což ho nevyvedlo z míry. Naopak se v tom vyžíval a teatrálně jim ukazoval palec, poslal i několik polibků. A zatleskal jim. Schválně si počkal, než po druhé třetině půjde do kabiny, aby v interakci s kotlem mohl pokračovat.
Fanoušci mixovali nadávky s pokřikem: „Fandíme slušně!“ V tom případě to spojili se skandováním pouze jeho jména. Až po chvíli zase spustili nadávky. Třinecký bek, jenž se dokáže soupeři dostat pod kůži, je podobnou hrou proslulý. A když na něj lidi nadávají, ještě víc ho to dostane do varu.
Po závěrečné siréně na sebe ještě dlouho štěkali právě s Lukošikem, ale rozhodčí uhasili větší svár. Takže zůstalo u pokřiků. Nedomlel za žádný ze svých zákroků nevyfasoval trest, což ještě znásobilo zlobu u domácích příznivců. Také na sociálních sítích kolem toho bylo spoustu emocí.
„To je prostě play off. Jsou tam nějaké vyhrocenější souboje, ale tak se hraje,“ reagoval smířlivě karlovarský útočník Vít Jiskra, který se na vítězství 3:0 podílel gólem. Sám Nedomlel s novináři nemluvil, aby ještě víc nepřiživoval emoce. Na ledě strávil necelých deset minut, ale pokaždé, když se dostal do hry, se něco se dělo. Což je přesně jeho styl.
V sezoně 2023/14 slavil s Oceláři titul, v této sezoně v základní části odehrál 44 zápasů, v nichž posbíral 5 bodů (1+4). V play off nastoupil k dvanácti utkáním, ve kterých nebodoval. Ale svoji práci, která soupeřům leze krkem, odvádí poctivě.
„Nemyslím si, že by to bylo přehnaně vyhrocený. Ale všeho s mírou, musíme se věnovat spíš naší hře a ne provokacím, které jsou z obou stran. Když někdo prohrává, snaží se soupeři dostat do hlavy. Musíme se trochu víc soustředit na naši hru,“ reagoval útočník Andrej Nestrašil, jenž s Oceláři slavil už tři tituly.
Teď mají nadosah další finále. Nad houževnatým soupeřem vedou 3:1, v sobotu mohou stvrdit postup. Ale hráči jsou obezřetní, dobře vědí, jak je to ošemetné. Při cestě za titulem před dvěma lety poznali, jaké to je, když se ztratí vedení 3:0 v sérii. Ale na druhé straně i to, že se dá stav 0:3 otočit a postoupit.
„Máme dva dny na to, abychom si to srovnali a dali se do kupy. Není třeba věšet hlavu,“ reagoval zkušený útočník poté, co jeho tým v lázeňském městě v sérii poprvé prohrál. Po zápase nasedli hráči do letadla a kolem půlnoci už byli doma.
Pokud by se vláčeli autobusem, dorazili by až někdy kolem páté. „V tom případě je druhý den člověk zabitej a regenerace je nulová. Takže je to velká pomoc, za kterou děkujeme vedení. Že nám to umožnili a že se o nás tak pěkně stará,“ hlásí Nestrašil.
V sobotu od 16.30 se v Třinci hraje pátý zápas. Pokud domácí uspějí, jsou ve finále. Vary udrží ve hře jedině výhra. Dá se čekat, že se to opět neobejde bez emocí.
Budou další hrátky mezi Nedomlelem a karlovarskými fanoušky, kteří se vydají na pětisetkilometrovou štreku za nadějí?