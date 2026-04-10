Karlovy Vary a jejich cesta na semifinále do Třince. Z Prahy využijí víc menších letadel
První zápas o všechno zvládly, za stavu 0:3 v play off hokejové extraligy na zápasy odvrátily Karlovy Vary konec sezony. V sobotu v Třinci budou bojovat o návrat semifinálové série do Mattoni Areny. Stejně jako soupeř bude Energie cestovat letadlem. „Díky iniciativě a osobní angažovanosti majitele Dušana Šenkypla se klub rozhodl využít leteckou dopravu na nadcházející utkání z regeneračních důvodů, aby hráčům zajistil maximální komfort v náročném programu,“ potvrdil mluvčí klubu Vladislav Kollert. Program play off ZDE>>>
Cestou po silnicích je dělí více než pět stovek kilometrů. Semifináloví sokové z Karlových Varů a Třince se kromě náročného programu play off musí vypořádat i se složitou logistikou. Oceláři si stejně jako v minulých letech ulehčili cestování leteckou dopravou, k zápasům číslo tři a čtyři letěli z Ostravy na karlovarské letiště. Podobný scénář teď volí i jejich semifinálový soupeř.
Energie odcestuje k pátému duelu letadlem už v pátek odpoledne. Ne však z letiště v Karlových Varech, ale z toho pražského. Z něj do Ostravy by měli hokejisté vyrazit natřikrát v letounech Pilatus PC-12 PRO, které pojmou po devíti cestujících. Utkání na ledě Třince startuje v sobotu v 16:30. Západočeský klub se k poměrně neobvyklému způsobu dopravy rozhodl z jednoduchého důvodu – kvůli regeneraci hráčů.
„Nohy v medu jsou vždycky. Jsme ale samozřejmě moc rádi, že jsme mohli letět. Člověk si v hlavě trošku psychicky odpočine, byli jsme trošku déle doma. Každá vteřina, co nemusíme být v autobuse, nám určitě pomůže,“ popisoval výhody letecké přepravy obránce Třince Marian Adámek.
Servis jako za oceánem
Na karlovarské hráče padaly po posledním zápase otázky, zda je pro Oceláře velká výhoda, že mohli využít letadlo. „To bych vůbec nerozebíral. Máme dobré podmínky zregenerovat, máme dva dny volno a hraje se až v sobotu. Není co řešit, čeká nás další zápas,“ říkal útočník Energie Vít Jiskra.
Se spoluhráči teď zažije podobný servis, na jaký jsou zvyklí hráči za oceánem. V případě dvou nejvzdálenějších extraligových soupeřů jde o velkou úsporu času. Zatímco kustodi Třince putovali v pondělí do Karlových Varů dodávkou sedm hodin, hráči strávili na cestě jen necelé tři hodiny. V 15:00 vyrazili od domácího stadionu, v 17:45 byli na hotelu a mohli se začít chystat na nadcházející dva duely.
Podobně si nyní pomůžou i Karlovy Vary. V sérii prohrály první tři zápasy, když ve druhém ztratily třígólové vedení. Z těsných pádů se ale dokázaly vzpamatovat a naposledy doma zvítězily 3:0. Zazářil gólman Dominik Frodl a krásnou brankou útočník Jan Bambula. S vědomím, že další zaváhání už si nemůže dovolit, se Energie přesune zpátky do Třince.
Otazník dál visí nad možným pokračováním talentovaného Petra Tomka v sérii. Sedmnáctiletý útočník nedohrál třetí zápas po sekeře od Patrika Hrehorčáka a s poraněnými prsty sledoval další utkání jen z tribuny. V play off je jedním z nejproduktivnějších hráčů týmu.