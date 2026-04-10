Jandač pokračuje v Plzni, do útoku chce zabijáky. Zámorský míří do Boleslavi
Josef Jandač povede i v příští sezoně tým Plzně. Na setkání s novináři to řekl spolumajitel a sportovní manažer klubu Martin Straka. S trenérem zůstane i celý realizační tým. „Domluvili jsme se znovu na rok. Je zkušený, herní tvář týmu byla dobrá celou sezonu. Ale není to jen o něm,“ připomněl Straka.
Indiánům šéfoval 57letý Jandač poslední dvě sezony. V tomto ročníku extraligy obsadili po základní části druhé místo v tabulce a ve čtvrtfinále play off vypadli po sedmi zápasech se Spartou. O Jandačovi se mluvilo rovněž jako možném kandidátovi k reprezentaci, podle informací iSportu však do této hry nevstoupil.
„Má to vizi, kluci (v trenérském týmu) si sedli. Josef Jandač trénuje dlouhou dobu. Ví, kdy je dobré přitlačit, kdy nechat kabinu v klidu. Hráči ho poslouchají. Jen potřebuje do mužstva někoho, kdo by to vzal na sebe a rozhodl, abychom se posunuli zase dál. Zabijáky do útoku…,“ řekl Straka.
Boss Škodovky rozkryl rovněž odchody hráčů. Velký třesk se tentokrát konat nebude, většina týmu je pod smlouvou. Pokračovat však už nebude obránce Petr Zámorský, s nímž se v Plzni nedohodli na délce nového kontraktu. Míří údajně do Mladé Boleslavi. Končí taky věčný smolař David Kvasnička, Radim Šalda, Ville Lajunen se vrací do Finska.
Z útočníků už na západě Čech nepočítají s Adriánem Holešinským, jenž měl podepsáno ještě na dva roky a závěr sezony strávil v Českých Budějovicích, do Kladna se vrací Adam Kubík, který přišel z jihu místo něj. Jakub Šiler míří do Sokolova v Maxa lize. Marek Soukup měl loni vážnou autonehodu, vynechal celou sezonu a ukončil hráčskou kariéru. Pro klub však bude pracovat dál.
Z nových posil se rýsuje 27letý Kanaďan Dylan MacPherson, který má zkušenosti z nižších zámořských soutěží. Tři sezony působil v rakouském Villachu a v nadnárodní ICEHL byl jeho nejproduktivnějším obráncem s 31 body (5+26).