Frodl po vyřazení Varů: Není se za co stydět. Fandím Pardubicím, protože chceme placku
V posledním utkání semifinálové série pochytal 40 střel. Brankář Karlových Varů Dominik Frodl byl jedním z velkých důvodů, proč Třinec nedostal žádné vítězství zadarmo. Energie padla poměrem 1:4 na zápasy, v posledním duelu podlehla 2:3 v prodloužení. „Třinec se určitě zapotil. Můžu říct, že jsem pyšnej a hrdej, co jsme letos dokázali,“ pronesl devětadvacetiletý gólman. Proč bude postup do finále přát víc Pardubicím než Spartě?
Vnímal jste velkou příležitost sérii ještě zdramatizovat?
„Bylo to blízko a zároveň daleko. Myslím, že jsme odehráli skvělý zápas, bojovali jsme. Bohužel Třinec zase ukázal kvalitu a zkušenosti, které sbírá posledních šest let, občas nás zamknul. Byli jsme rovnocenným soupeřem, ale vždycky byli o kousek lepší. Nemáme se za co stydět. Nepouštěli jsme je do obrovských šancí, taky jsme kousali.“
Shodneme se, že zlomovým bodem série byla porážka ve druhém utkání, které jste parádně rozjeli?
„Mohli bychom najít plno věcí, ale ztráta vedení 4:1 ve druhém zápase byla určitě důležitá. Hrálo by se jinak, kdybychom jeli do Varů za stavu 1:1 v sérii. Nevím, jaké to bylo pro ně, ale když náskok ztratíte… Domů by se jelo jinak. Pak vyrovnaný třetí zápas, dostali jsme gól na konci. Ale ukázali jsme i naši sílu, vyhráli čtvrtý zápas, pátý dotáhli do prodloužení. V něm dal Třinec krásný gól, možná nejhezčí v sérii.“
Do semifinále jste nicméně pronikli po 17 letech. Vnímáte tento úspěch navzdory porážce v semifinále?
„Třinec je nejlepší tým poslední dekády. Při vší úctě ke všem zúčastněným, když se podíváte na třinecký papír, je trošku nabitější na jména. Máme nejmladší tým v lize, všichni jsme byli schopní se Ocelářům vyrovnat. Ačkoliv je výsledek 1:4, Třinec se určitě zapotil. Můžu říct, že jsem fakt pyšnej a hrdej, co jsme letos dokázali od základní části až po série play off.“
Navíc při řadě absencí v kádru včetně nadaného teenagera Petra Tomka.
„Jedna z věcí, která nás semkla možná ještě víc. Byl to velký lazaret. Předkolo jsme přejeli bez šesti hráčů základní sestavy, s Libercem jsme měli to stejný. Beru to jako úspěch a uvidíme, kolikátí skončíme. Budu fandit určitě Pardubicím. Pro někoho je semifinále možná rutina, ale my bychom rádi měli medaili, sáhli si na placku. I když už teď je to úspěch.“
Sympatie k Dynamu máte i vzhledem k osobní minulosti?
„Samozřejmě, mám tam plno kamarádů. To taky hraje roli.“