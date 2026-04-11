Nedvěd soptil na sudí: Byl to podraz a skandál! Dědkovi vzkázal, že si v Praze vyslechne
Rozhodující branka v prodloužení byla poslední kapkou. Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd na tiskové konferenci po utkání zhodnotil zápas, pak při otázkách novinářů sám sklouzl ke kritice rozhodčích. „S pokutou počítám samozřejmě,“ prohlásil kouč Pražanů a na paškál si vzal i majitele Pardubic a e-mail, který v průběhu série adresoval vedení Asociace profesionálních klubů (APK). „Jestli se takhle odteďka bude pískat, tak chci vidět, co se bude dít v Praze. To si pan majitel asi vyslechne na sebe nějaké pokřiky,“ pálil rozčilený Nedvěd.
Začalo to jako standardní tisková konference po každém extraligovém utkání. Oba trenéři zhodnotili ze svého pohledu zápas, pak přišel čas na otázky novinářů. „Utkání bylo ve vlnách. Chvíli tlačil jeden tým, pak zase druhý. Čím to bylo?“ padl dotaz na oba kouče a slova se zhostil šéf sparťanské střídačky Jaroslav Nedvěd.
„Tak to někdy je. Dostane se takové to momentum a najednou jsme na koni, soupeř brání, teď se tam prostřídají dvě tři lajny. Za chvilku se to zase může otočit. Tak to prostě je. To je play off hokej, tak to bylo,“ odpověděl a v ostřejším tónu hned pokračoval.
„Bohužel do toho vstoupili v prodloužení rozhodčí, kteří v tomhle zápase byli… To je za mě úplně šílený výkon. Já s pokutou počítám samozřejmě. Ale k tomuhle se musím vyjádřit, protože ten mediální, jednostranný, cílený tlak tady ze strany… Nemyslím ze strany sportovního úseku, ale ze strany, který máte trochu na triku i vy. Obrátil se v to, že borci nevědí, co mají pískat,“ rozvášnil se Nedvěd.
„Jsou tak v prdeli, že sedm minut před koncem odpískají takové zakopnutí o hokejku, jakých se předtím sedmnáct nezapískalo. Z toho se soupeř dostal do vedení, my zabojujeme, vyrovnáme. A pak nám neodpískají v samostatném nájezdu sekeru podpořenou ještě hákováním. Pak ve finále vykopne našemu brankáři hráč soupeře hokejku?“ pokračoval nakvašený trenér Sparty.
Nelíbila se mu situace při rozhodujícím gólu Dynama. V brankovišti operoval John Ludvig a při kontaktu s ním ztratil brankář Josef Kořenář hůl. Vzápětí skončil puk v síti. „Oukej. Jestli se takhle odteďka bude pískat, tak chci vidět, co se bude dít v Praze. To si pan majitel asi vyslechne na sebe nějaké pokřiky,“ soptil dál Nedvěd. „My jsme se tímhle nikdy neprezentovali, nikdy jsme si na nic nestěžovali, nikdy jsme do ničeho takového neryli. Ale teďka já sám za sebe a můžu říct, že za všechny kluky, co tam dřou a žerou led… Tohle je prostě podraz,“ zakončil.
Od novinářů posléze přišla otázka, zda bude chtít na kritiku zareagovat pardubický trenér Filip Pešán. „Nebude,“ odpověděl stručně Nedvědův protějšek.
Nedvěd: Jsme nachystaní, věřte tomu
Na sparťanského kouče se posléze snesly otázky na majitele Dědka a e-mail, který v sobotu během dne začal kolovat médii. Boss pardubického klubu si ve vzkazu adresovaném vedení APK stěžoval na pokřik „Jebat Dědka!“, který opakovaně zazníval z kotle sparťanů v průběhu série, a na nulovou reakci od vedení soutěže. Pražský klub později vyfasoval za chování fanoušků pokutu. Řešili inkriminovaný e-mail i v kabině Sparty?
„My vůbec. Ale vím, že tlak… Na mě takovýhle e-mail s hrubými chybami nemůže udělat… Já maturitu mám, vím, jak se co píše. Já z toho nervy nemám. Ani moji hráči,“ odpovídal Nedvěd.
„Bohužel rozhodčí jsou pod takovým tlakem potom, co minule byl nějaký gól, kolem kterého už byla kauza. Teďka chtěli asi kompenzovat. A nemůžu kompenzovat svoji vlastní chybu, kterou jsem udělal před třemi zápasy, že udělám další chybu v dalším zápase. To je úplně jako skandál. To je joke,“ chrlil trenér Sparty.
Po předchozím semifinálovém zápase se hodně hovořilo o rozhodující brance Pražanů. Při ní stál v brankovišti Roman Horák a možná se dostal do lehkého kontaktu s brankářem Romanem Willem. Dynamo odpovědělo trenérskou výzvou a k jeho nelibosti trefa platila. Obdobný scénář se opakoval v sobotu, zásah v prodloužení rozhodčí uznali i po výzvě Jaroslava Nedvěda.
„Je těžké to shodit z hráčů?“ padla na kouče další otázka na tiskové konferenci. „Ti se teďka dobře najedí, budou si celou cestu domů nadávat. My se zítra připravíme a budeme v Praze hrát dobrý hokej. Jsme nachystaní, věřte tomu,“ uzavřel Nedvěd.
Po jeho slovech se dá očekávat, že ostře sledovaná série získá nové grády. Šestý zápas se za stavu 3:2 pro Pardubice bude hrát v pondělí na ledě Sparty. Případné sedmé utkání by bylo na programu ve středu na východě Čech.