Červenka: Změny v útocích? Předtím to bylo mdlý. V Praze odehrajeme nejlepší zápas
Od svých kolegů Sedláka a Kauta obdržel luxusní pobídky ke skórování. V obou případech Roman Červenka nepohrdl, góly na 1:0 a 3:2 připravil pardubickým hokejistům půdu pro třetí bod semifinálové série. Ten přišel po výhře 4:3 v nastavení. Ale zrovna on, co toho v hokeji tolik prožil, nejlépe ví, že hotovo rozhodně není. Třeba i proto, že Dynamo po každé výhře v sadě se Spartou padly. Středeční Game 7 může být k mání. Nehledě na to, že vítěz pátého utkání za stavu 2:2 v extraligovém play off obvykle urve celou sérii.
Jak těžké bylo vyhrát třetí zápas plný zvratů?
„Bylo to těžký… Trvalo nám, než jsme se rozjezdili. Druhá půlka zápasu byla lepší a jsem rád, že jsme ho zvládli. Oni měli šance, my měli svoje. Zabralo delší dobu, než jsme tomu dodali energii, která tam byla potřeba. Pak už tam byla a bylo to lepší.“
Své dva góly jste trefil po nezištných nahrávkách kolegů Sedláka a Kauta.
„Jo, obě to byly hezký nahrávky, jedna z přesilovky. Jsem rád, že to tam spadlo, ale po obou gólech si nemůžeme nechat rychle srovnat. To se nesmí stávat. Minutu do konce je taky potřeba to zahrát líp. Musíme se z toho poučit. Jsme rádi za výhru, ale víme, že ještě není konec.“
Nakolik hráče srazí vyrovnávací gól na 3:3 minutu před koncem zápasu?
„Musíte to hodit za hlavu, nic jiného vám nezbývá. V kabině jsme si k tomu něco řekli a chtěli to urvat v prodloužení, což se povedlo díky Vondrcovi. Skvělá práce, potřebujeme všechny hráče a podat týmový výkon, který jsme od druhé půlky předváděli. Takhle musíme hrát po celý zápas.“
Měl jste nervy, zda sudí Vondráčkův gól uznají po trenérské výzvě Sparty?
„Pořádně nevíš, co se v tu chvíli zkoumá. Trošku jsme se na to podívali, ale… Jasně, byli jsme rádi, že platil.“
Odehrál jste téměř 26 minut, nejvíc v sezoně a naprosto v pohodě. Ve čtyřiceti letech…
„To je samozřejmě dané prodloužením. Vždycky záleží, jaký hokej se hraje. Pokud jsi na puku a hraješ hodně času v útočném pásmu, je to jednodušší. Hokej vás víc baví a i nohy vám víc jdou.“
Změny v útocích? Jedna lajna od druhé brala energii
Sparta po každé porážce zabrala a vyhrála. Takže co udělat jinak, aby se historie neopakovala?
„Vypadalo to, že v sérii tahají za delší konec. Ale my udělali dnes důležitou věc, že jsme zápas otočili a celkově ho zvládli. Já prostě věřím, že v Praze sehrajeme náš nejlepší zápas série.“
Nakolik vám pomohly zásadní změny v útocích během zápasu? Spartu tenhle tah možná zaskočil, ne?
„Nevím, jestli jsme ji zaskočili, každopádně nám to pomohlo. Rozložili jsme to trochu a pak jsme si jedna od druhé lajny brali energii. To jsme přesně potřebovali, rozjezdit nohy. Předtím to bylo takový mdlý. Paradoxně nám tam pomohlo to čtyřminutové oslabení, začalo to být po něm lepší.“
Klíče zase držel Roman Will za stavu 1:2, kdy chytil pár gólů plus nakopnutí po gólu Jáchyma Kondelíka. Souhlas?
„Jak říkáte…“ (usmívá se)
Historicky platí, že kdo za stavu 2:2 vyhrál pátý duel, ovládl celou sérii…
„No, ale tady to není. Víme, že Sparta má sílu, v O2 aréně nás nečeká nic jednoduchého a všichni si to uvědomujeme. Samozřejmě, že při každém vítězném prodloužení přijdou emoce, ale konec určitě není. Jediné, co nás zajímá, je, jak se co nejlíp připravit na další zápas.“
Je pro vás varováním, že Sparta se dosud pokaždé dotáhla?
„My si to uvědomujeme. Na rovinu si pojďme říct, že nehrají stejný hokej jako na začátku play off. Semknuli se, otočili obě série, s Kladnem byli pár minut od vyřazení. Potom zvrátili další sérii z manka 1:3. Já takové série taky zažil a vím, co to s týmem udělá. Hrají skvěle týmově, což jsou věci, v nichž se jim musíme vyrovnat.“
Kdo je, tak hraje!
Jde do tuhého, takže vy osobně měníte styl, nenahráváte a víc střílíte… Nebo ne?
„Ne, to vyšlo přímo z těch situací. Od kluků hezký nahrávky. Je jedno, kdo góly dává, hlavně, že jsme to zvládli. Ještě nás čeká dost práce.“
Martin Kaut kupodivu nestřílel, ale nahrával vám do gólové pozice na 4:3. Houknul jste si na něj?
„Myslel jsem, že půjdu na střed, ale pak jsem viděl Kaulyho, že bude mít hrozně moc času, já se mu natočil a čekal, že to buď propálí, nebo mi to dá. A dal mi to hezky.“
Jak náročné bylo zápolit s nemocí, která se prohnala pardubickou kabinou?
„Ne, to není potřeba řešit. Tohle všechno k tomu patří. Není žádná chvíle na nějaké výmluvy. Kdo je, tak hraje. Teď se musíme připravit, abychom byli na Spartě ready od první minuty.“
Nenapadlo vás, že by Sparta mohla mít méně sil po tolika odehraných zápasech v play off?
„Ne. Díky tomu, co otočíš, tak v týmu něco buduješ a i líp regeneruješ. Do toho týmu skočí něco, co tam momentálně mají, hrají skvěle a je těžké proti nim hrát.“