Sparta se zastala svého trenéra. Dědkovo jednání je skandální, tvrdí Pražané
Po sobotních komentářích trenéra hokejové Sparty Jaroslava Nedvěda po duelu v Pardubicích se čekalo na odezvu přímo jeho zaměstnavatele. Přijde, nebo ne? Zdálo se totiž, že zatím je v celém příběhu tak trochu sám voják v poli a jen sbírá pokuty za svá pozápasová hodnocení. Sparta v neděli odpoledne vydala prohlášení, v němž se za svého hlavního kouče staví.
Píše se v něm: „Klub HC Sparta Praha otevřeně stojí za trenérem Jaroslavem Nedvědem a jeho výroky na pozápasové tiskové konferenci a je připraven jej za jeho otevřenost a odvahu plně bránit. Každý objektivní divák viděl, že rozhodčí v závěru utkání chybovali a svými hrubými pochybeními ovlivnili jeho průběh i výsledek. V playoff jsou chyby rozhodčích výrazně méně omluvitelné než v základní části, přesto chápeme, že k nim může dojít. Naprosto ale odsuzujeme formu nátlaku, kterou na Asociaci profesionálních klubů, která zajišťuje i činnost ligových rozhodčích, během rozehrané série vyvíjí majitel HC Dynamo Pardubice pan Petr Dědek. Jeho jednání považujeme za skandální a absolutně nehodné oslavy hokeje, jakou semifinálový střet těchto klubů fanouškům na ledě nabízí.“
Sparta zároveň žádá vedení soutěže a zejména manažera rozhodčích Vladimíra Pešinu, aby „zajistili maximální možnou objektivitu rozhodování v dalších utkáních série a aby rozhodčí nebyli vystaveni jakémukoli vnějšímu tlaku… Zároveň se vzdáváme jakéhokoli vetování rozhodčích pro další zápasy a jsme odhodláni si pokračování série vybojovat na ledě.“