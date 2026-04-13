Naštvaný Petr Nedvěd: Za bráchu pokutu zaplatím, pošlu 200 tisíc. Pro příště a za pravdu!
Petr Nedvěd odehrál v NHL skoro tisíc zápasů, v extralize přes čtyři stovky, další za národní týmy Česka a Kanady. Ale prý ještě nikdy neviděl na vlastní oči to, co se dělo v sobotním duelu v Pardubicích, kde Sparta padla v prodloužení 3:4 a v semifinálové sérii ztrácí 2:3. Navrch v kombinaci s reakcí extraligové APK v podobě stotisícové pokuty pro trenéra Sparty, jeho staršího bratra Jaroslava.
Všechna utkání semifinále poctivě objíždí, doma i venku. Bývalý generální manažer reprezentace pořád nechápe, co se na ledě Dynama o víkendu přihodilo. Za hodnocení duelu kouč Sparty dostal od šéfa APK Martina Loukoty mastný štráf, Jaroslav Nedvěd údajně svými slovy znevážil dobré jméno soutěže. „Pokuta za to, že brácha řekl pravdu? A co viděl nejen on?“ kroutí hlavou bývalý GM národního týmu.
Během rozhovoru pro iSport mnohokrát zopakoval, že je mu jasné, že kvůli sourozeneckému vztahu s koučem Sparty řada lidí nebude jeho pohled brát vážně, ale… „Jde o princip. Manažer rozhodčích uznal chybu sudích v naprosto zásadní moment zápasu a celé série a přesto se rozdává pokuta? Tak o čem se tady bavíme? Je to výsměch a plivanec do obličeje. Jak po tomhle způsobu vedení zápasu může ředitel ligy vynášet pokuty za znevážení soutěže? Neznevážili ji náhodou rozhodčí svým výkonem? Anebo ti jsou z obliga, po špílu se převlíkli, jeli domů a příště zase půjdou na to?“ zlobí se Petr Nedvěd, v minulosti oceněný jako extraligový Hokejista sezony.
Vadí mu, že Sparta byla v sérii poškozena podruhé. „Ve třetím zápase byly z pardubické strany