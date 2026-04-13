Vypjatá série gigantů: Dědkův mail, Nedvěd soptil. Sudí pod tlakem? Třinec má finále
Že bude série mezi Pardubicemi a Spartou bublat, se vědělo. Po reakci majitele Dynama Petra Dědka, který vyzval k rezignaci ředitele extraligy Martina Loukotu, však atraktivní semifinále dostalo úplně jiný rozměr. Sparta se po pátém zápase hodně zlobila na rozhodčí, její trenér Jaroslav Nedvěd za ostrá slova obdržel tučnou pokutu.
Jak kauzu vidí podcast Zimák? Redaktoři Patrik Czepiec, Pavel Bárta, Miroslav Horák a Filip Ardon se v živém vysílání zastavili také u Třince, který po roční odmlce znovu postoupil do finále.