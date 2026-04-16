Zábranský doufá, že ochutná NHL a prozrazuje, jak na titul. Vypněte sociální sítě…
Jeho 20 sezonních tref rezonovalo po celé Evropě, jenže obránce Libor Zábranský sní o nejvyšší metě a tím je zámořské jeviště. Extraligový šampion s Kometou a někdejší kapitán reprezentační dvacítky se o své cestě rozpovídal pro iSport Premium. „Pro každého kluka je NHL snem. Pokud by ta možnost přišla, rád bych ji zkusil. Je to ale hodně ve hvězdách,“ říká 25letý reprezentant.
Statná figura po tátovi, hokejové geny, silný vztah ke Kometě a pravidelná dřina. To je v kostce a z dálky Libor Zábranský. Zblízka sebevědomý, ale i pokorný a vstřícný borec, který se nespokojí s tím, že by v Brně klidně mohl vydržet do konce kariéry. Teď je jeho misí dostat se na květnové mistrovství světa v Curychu a Fribourgu. A pak? Pak se uvidí.
Z individuálního hlediska máte za sebou výtečnou sezonu, 20 gólů by bral kdejaký útočník. Jenže v play off Kometa rychle vyhučela ve čtvrtfinále. Takže, jak jste klubový ročník sám v sobě zaparkoval?
„Myslím si, že nám v Kometě hrozně chyběla konzistence výkonů. Povedl se nám výborně začátek, jenže pak přišel útlum. Z něj jsme se sice dostali, najeli na vítěznou vlnu, ale pak se to zase zastavilo. Chyběla nám taková ta linie dvou výher, jedné porážky, po ní zase pár výher a podobně. My daleko víc střídali série výher a porážek. Tyhle výkyvy byly naším kamenem úrazu a důvodem, proč nám utekla první čtyřka, na kterou jsme cílili. Sezona jako na houpačce.“
Promítla se předchozí mistrovská sezona do nové? Ať už pozitivně, nebo negativně?
„Média stále omílala, že jsme obhájce, že jsme loni vyhráli a porovnávali, jak to vypadá teď. V naší kabině se to neřešilo, za titulem jsme udělali tlustou čáru. Faktem je, že příprava na novou sezonu se musela zkrátit, do toho přišla Liga mistrů. Její zápasy sice měly super kvalitu, ale přibylo nám dalších x zápasů navíc, takže jsme si letní přípravu nemohli uzpůsobit podle představ a jak jsme cítili, že by to mělo být. Obyčejně se připravujeme plných deset týdnů, teď se to snížilo asi na šest. V tomhle směru to na nás určitý dopad mělo, ale na to se nejde vymlouvat. Na druhou stranu, jakmile si zažijete cestu ke zlatu, chcete si ji zažít znovu a děláte pro to všechno. Cítíte povzbuzení, sebevědomí, motivaci. Akorát nám to bohužel nevyšlo. A jak říkám, alfou a omegou výsledku bylo, že jsme nedokázali držet konzistentně dobrý výkon.“
Pokorný dýchá pro Kometu
Zkraje ledna podal rezignaci kouč Kamil Pokorný, protože už neviděl cestu, jak svými silami tým nastartovat. Co v tu chvíli prožívala kabina? Něco jste s ním zažili.
„Nebylo to příjemný. Nedařilo se nám a do toho vám odešel kouč. Výborný trenér a perfektní chlap, co dýchá pro Kometu. Na profi úrovni jsem tuhle situaci zažil poprvé, předtím v juniorce v Kanadě, jinak ne. Nebylo to ani trochu snadný období. Ale zase to nebyl až takový šok, protože Jirka Horáček zůstal a vzal to na sebe. Tím pádem jsme si nemuseli zvykat na nové věci, v tom to bylo pro nás malinko jednodušší. Ale bylo nám to dost líto, jak říkám, pan Pokorný je