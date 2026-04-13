Nedvěd nemá ofinu, rýpli si fanoušci Dynama. Sparta místo urážky podpořila charitu
Netrpělivě se čekalo, jaká reakce přijde v šestém zápase. Série mezi Pardubicemi a Spartou se vyhrotila na ledě i mimo něj. Majitel Dynama si v e-mailu adresovaném vedení soutěže stěžoval na urážlivé pokřiky na svoji osobu, trenér Pražanů Jaroslav Nedvěd odpověděl hodně naštvaným hodnocením po předchozím utkání, za nějž vyfasoval pokutu 110 tisíc. V jakém duchu se neslo šesté pokračování semifinále?
Nebývá zvykem, aby se největšího potlesku při čtení sestavy dočkal hlavní trenér domácího týmu. Před šestým semifinále mezi Spartou a Pardubicemi se tak stalo. Jaroslav Nedvěd sklidil ohlušující aplaus vyprodané O2 areny, z tribun se posléze neslo vyvolávání jeho jména.
Fanoušci Sparty ocenili vyjádření kouče po předchozím zápase na ledě Pardubic. Nedvěd se v něm ostře opřel do rozhodčích a do majitele Dynama Petra Dědka. V e-mailu, který adresoval vedení Asociace profesionálních klubů (APK), si boss Východočechů stěžoval na hanlivé pokřiky sparťanských fanoušků a kritizoval nečinnost šéfů soutěže. Podle Nedvěda tím vytvořil tlak i na sudí.
Brzy se ozval pokřik na Dědka
Klub se za Nedvěda po hodně kritickém hodnocení postavil, podobně se zachovali i příznivci pražského celku. Fanouškovský tábor Dynama odpověděl na jejich vyvolávání po svém, „Jarda Nedvěd nemá ofinu,“ odpovídali a připomněli Nedvědovo prohlášení, v němž nepřímo obvinil Lukáše Sedláka ze simulování.
Velká pozornost byla upřená i na připravené choreo, s nímž se domácí kotel vytasil během první komerční přestávky. Místo urážek sklouzl k dobročinnosti. „Zdravotní klaun > #Hockeyclown“ rýpli si do Dynama, které se označuje za Hockeytown. Fandové v kotli posléze nasadili klaunské nosy, jejichž nákupem podpořili charitativní projekt Zdravotní klaun.
Na tradiční chorál „Pardubice“ odpovídali fanoušci Sparty obvyklým dovětkem „u Hradce.“ Přituhovat začalo až s přibývajícími minutami. Při vyloučení Michaela Špačka v 18. minutě se poprvé během utkání ozval z tribun pokřik „Jebat Dědka“. Tedy inkriminovaná urážka, která majitele hostujícího klubu v předchozím průběhu série namíchla. „Prosíme fanoušky, aby dodržovali herní řád a fandili slušně v duchu fair-play,“ apeloval klub na kostce.