Co ukázal souboj Sparta vs. Pardubice: Kaut vylezl z kouta, Špaček s úletem i koncertem
Třaskavý semifinálový duel číslo 6 mezi hokejisty Sparty a Pardubic (3:2) nabídl značné množství událostí, které okořenil vítězným gólem buldozer, sparťanský kapitán Filip Chlapík, který vrátí naposledy boje o finále na východ Čech. Špaček dvakrát rozradostnil O2 arenu a fanoušci se rovněž činili ve svých teritoriích. Úřadoval i Roman Červenka. Série se rozhodne ve středu v enteria areně od 18:00. Program play off ZDE>>>
Klaun pro lepší náladu
Asi půl hodiny před začátkem spustil sparťanský kotel pokřik, který tolik rozlítil majitele pardubického klubu Petra Dědka. Stalo se tak ve chvíli, kdy se muž v bílém svetru objevil ve skyboxu vyhrazeném pro hosty, skandování se ozvalo ještě během zápasu. Během série hoří emoce, čekalo se, co přijde. Sparťané to pojali nápaditě. V 6. minutě při přerušení hry vytáhli choreo „Zdravotní klaun > #Hockey Clown“. Že je víc než Hokejový klaun. Šlo o narážku na charitu, kterou podporují, a „Hockeytown“, jak si v Pardubicích říkají. Příznivci Dynama reagovali vtipným pokřikem „Jarda Nedvěd nemá ofinu.“
Kaut vylezl z kouta
Zákopy omotané ostnatým drátem, v první třetině bylo těžké dostat se do třetiny. Sparta měla úvodní přesilovku při vyloučení Martina Kauta. Nevypracovala si však žádnou vážnější příležitost. Potom Michael Špaček sekl Johna Ludviga holí někam na ucho. Za svůj úlet mohl dostat vyšší trest než dvě minuty. Asi po minutě oslabení se domácím nepodařilo vyhodit puk, na modré ho zachytil Jan Košťálek. Martin Kaut dosud skóroval jednou semifinále, třikrát nastřelil tyč. Po šesti zápasech vylezl z kouta. Vypálil z levého kruhu, kotouč proklouzl Kovářovi pod betonem a doputoval do branky.
Špačkův úlet, pak koncert
Ve druhé třetině Sparta přidala, Dynamo přestřílela 14:4. Michael Špaček odčinil své vyloučení po osmi minutách. Z levé strany mohl nabít na ránu do modré čáry, ale chytrou kličkou oklamal Mandáta. Zatímco se bránící pardubičtí hráči zatáhli, vyčíhal si správný moment pro střeleckou pozici a poprvé prostřelil Romana Willa. Po úletu předvedl koncert. A měl ještě přídavek. Při trestu Jáchyma Kondelíka vypálil bez přípravy z přihrávky Horáka a otočil skóre. Zápas dostal okamžitě jiný náboj.
Červenka vrátil úder
Za stavu 2:1 šel v závěru druhé třetiny na trestnou lavici Kryštof Hrabík. V souboji mu Lukáš Sedlák přidržel hokejku, jakmile se uvolnila, za brankou přes ni spadl. Podrážení to bylo. Hosté se usadili v pásmu Sparty, ale po Košťálkově střele puk skončil na boční síti, jinak domácí dostávali hru co nejdál od Kováře. Při vyloučení Niky Seppäläho za faul na Tomáše Vodráčka však Dynamo udeřilo už po sedmi sekundách. Roman Červenka rychle vyrovnal na 2:2, když si našel volný kotouč, který brankáři vypadl z výstroje. Jeho pátý úder v semifinále.
Buldozer Chlapík
Když byli sparťané zahnaní do kouta, znovu ukázali, že se dokážou vzepnout. Do vedení šli podruhé díky skvělé práci Romana Horáka ve středním pásmu, kde sebral puk Migueli Tourignymu. Ten se dostal k Filipu Chlapíkovi, který ustál souboj s pardubickým bekem, jak buldozer se nahrnul před Willa a na dlouhou hůl dostal kotouč za čáru. Rozhodovaly centimetry. Sparťanský kapitán měl v sérii dosud tři asistence, střelecky se prosadil poprvé. Jeho gól rozhodl zápas.