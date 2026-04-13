Špaček: Game 7? Série si to zaslouží. Věděli jsme, že máme nůž na krku
Šestkrát už v letošním play off mohli být vyřazeni, ale pokaždé eliminační zápas zvládli. „Jsme šťastní. Hráli jsme obětavě, týmově. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli,“ povídal Michael Špaček po šestém semifinále. K výhře Sparty nad Pardubicemi 3:2 přispěl dvěma trefami, na ledě byl i při vítězném gólu.
Napřed při jeho vyloučení, za seknutí Johna Ludviga do obličeje, sparťané inkasovali první branku. „Měl jsem hokejku ve vzduchu a zavadil o jeho tvář,“ vracel se Michael Špaček. Potom dvěma údery pomohl otočit skóre. Dynamo ještě vyrovnalo, ale nakonec rozhodne sedmý duel v Pardubicích.
Jaké máte pocity, když jste si vynutili sedmý zápas a hlavně pošesté utekli z hrobníkovy lopaty?
„Jsme určitě šťastní. Byl to těžký zápas jako každý jiný. Série je vyrovnaná, věděli jsme, že máme nůž na krku. Hráli jsme obětavě, týmově. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli.“
Pomohla vám zkušenost právě z pěti předchozích eliminačních zápasů?
„Asi jo. Trošku to znát je, ale tým máme dostatečně zkušený a víme, jak se takové zápasy hrají. Jsem rád, že jsme to zvládli a zvítězili.“
Prožil jste dva rozdílné příběhy. V první části jste při vašem vyloučení inkasovali, ve druhé jste to odčinil dvěma góly.
„V zápasech se to střídá, jednou jsou na koni Pardubice, potom zase my. Utkání jsou podobná, vyrovnaná, rozhodují detaily. Bohužel jsem nechtěně měl hokejku ve vzduchu, couval zpátky a zavadil o jeho tvář. Byl to faul, toho se musím vyvarovat.“
Váš první gól padl za situace, kdy jste se zřejmě na poslední chvíli rozhodl, že se místo přihrávky vydáte k brance. Jak byste ho popsal?
„Koukal jsem do slotu, jestli tam není někdo otevřený. Viděl jsem strašnou díru dole, trošku jsem se tam natlačil, snažil se vytáhnout do osy. Pak jsem jen chtěl puk co nejrychleji zvednout nahoru. Jsem rád, že to tam spadlo.“
A ten druhý gól?
„Krejča (Jakub Krejčík) odvedl výbornou práci na modré čáře, kdy byl trošku pod tlakem. Naštěstí mu přihrávka vyšla. Chtěl jsem přesvědčit gólmana, že půjdu do střely, ale nahrával jsem Horynkovi (Roman Horák) ze středu, aby to měl ze slotu na jedničku. Krásně mi puk vrátil a já do něj už jen plácnul.“
Při vítězné trefě jste byl taky na ledě.
„Filip Chlapík výborně zabojoval o puk, ten souboj byl na hraně, padesát na padesát. Ustál ho a zakončil. Velmi důležitý gól.“
Co rozhodne sedmý zápas?
„Asi kdo dá víc gólů. (usměje se) Ne, kdo se na to připraví líp mentálně a kdo udělá míň chyb. Série si zasloužila, aby došla do sedmého zápasu. Rozdáme si to s nimi ještě jednou.“
Jak jste na tom fyzicky?
„Když přijde sedmnáct tisíc lidí, bylo by blbé, kdybyste síly neměl. Užívám si to, stejně jako ostatní v kabině. Jsme rádi, že za námi fanoušci stojí, a vážíme si toho. Doufáme, že jim to odvádíme dobrými výkony.“