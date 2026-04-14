Kubalík se vrací, běželo po Plzni: Byla z toho trošku bomba. Je to reálné, ale...
Mistr světa z Prahy a někdejší útočník Chicaga, Detroitu či Ottawy Dominik Kubalík je na radaru Plzně a možná se vrátí. Tahle zpráva před pár dny obletěla svět fanoušků v hokejové extralize. Ano, jednou se to nejspíš stane. Ale ne hned.
Zájem o vyhlášeného střelce potvrdil v minulém týdnu i ve velkém rozhovoru pro iSport sám majitel Indiánů Martin Straka. Mluvil o tom, že je s 30letým kanonýrem v kontaktu a chce ho v brzké době vidět ve svém klubu. S tím, že samozřejmě bude záležet na finančních požadavcích hráče. Ten by z nynějších zvyklostí musel logicky ubrat.
Kubalík, působící ve švýcarském Zugu, má stejnou vidinu ohledně comebacku do Plzně, která jej před osmi roky vystřelila za perfektní kariérou. Takže? „Určitě to je reálné, ale teď ještě ne. S Martinem jsme v kontaktu v podstatě každou sezonu. On moc dobře ví, že Plzeň byla vždy mým domovem a týmem, kam bych se jednou rád vrátil,“ řekl k tomu svůj pohled na reprezentačním soustředění v Karlových Varech.
Nejen u plzeňských fanoušků tahle možnost silně rezonovala. „Byla z toho trošku bomba, volali mi i rodinní příslušníci, jestli se něco nepropálilo,“ usmál se Kubalík a zopakoval, že okamžitý přesun na západ Čech není reálný. S Zugem jej váže kontrakt na další sezonu a v NL se řadí k nejlépe odměňovaným cizincům.
„Teď nevím, co by se muselo stát, aby návrat nastal už nyní. Smlouva platí a nic se na tom nemění. Podepsal jsem tam z nějakého důvodu na dva roky, nerad bych dohodu porušoval. Plán je, že se vrátím do Zugu. Samozřejmě, že do budoucna bych za Plzeň rád hrál,“ ujistil a myslel tím, že by se zvrátil v produktivním věku, ne na sklonku kariéry.
V Zugu má po krkolomné sezoně, která z týmového hlediska nedopadla ideálně. Ambiciózní tým s dalšími Čechy Janem Kovářem a Danielem Voženílkem vypadl ve čtvrtfinále play off a to byl rád, že se do něj vecpal.
První dojem? „Těžko říct,“ pokrčil rameny. „Neměl jsem úplně čas o tom přemýšlet. Přesun rodiny z Ambri do Zugu byl skvělý, co se týká rodinného života. Z hokejového hlediska to bylo celou sezonu nahoru dolů, měli jsme hromadu zraněných, do toho spousta zápasů včetně Ligy mistrů, reprezentační srazy, bylo to náročné. Dostali jsme se do play off, přitom v určité části sezony to nevypadalo dobře,“ rekapituloval ročník, v němž nastřílel 23 gólů v 53 ligových bitvách.
Zug měl v jednu chvíli poloprázdnou kabinu zdravých hráčů. „Hráli jsme v podstatě bez obránců, vzadu se nám vytáčeli i útočníci, což nebylo úplně příjemné. Ale bojovali jsme, lepili to a nakonec jsme přes předkolo zvládli dojít do play off. Tam jsme ale narazili na velmi dobrý Davos, který je teď zaslouženě ve finále. Očekávání byla samozřejmě jiná, ale je to tak, jak to je. Doufám, že příští sezona bude lepší,“ věří.
Ale než se rozjede, na forhont přijde mistrovství světa a shodou okolností ve Švýcarsku. Za necelý měsíc se velmi pravděpodobně vrátí na známá místa. Nejprve do Fribourgu na základní skupinu, později snad do Curychu. „Vždycky je příjemné zahrát si ve známém prostředí, člověk má tu zemi procestovanou, zná stadiony. Bavili jsme se o tom i doma, že kdybych se do týmu dostal, rodina může přijet z Zugu, vlakem je to hodina a půl,“ našel si.
Vzhledem ke specifiku olympijské sezony je pravděpodobné, že právě domácí Švýcaři budou mít nejnabitější kádr ze všech. Udělají vše pro to, aby konečně urvali světový titul. „Podle mě poslední roky jsou favoritem vždycky,“ tvrdí Kubalík. „Tím spíš doma. Určitě jim budou chtít dorazit všichni nejlepší hráči, jak z Ameriky, tak z domova. Jejich tým byl pokaždé nadupaný a znovu budou patřit k největším favoritům.“
Do Fribourgu a Curychu by podle něj mohli přijet i velmi významní hráči z NHL s jiným než švýcarským pasem. „Švýcarsko je lákadlo jak pro fanoušky, tak i pro hráče. Je to krásná země a díky tomu i velmi lukrativní turnaj, takže z mého pohledu by to po hráčské stránce nemělo být nějak hodně osekané,“ tipuje.