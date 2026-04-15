Knot: Sedmý zápas bude opatrný. Ale věřím, že najdeme skulinu
Zase přežili. Pošesté v letošním play off zvládli sparťané zápas, kdy jim hrozil konec sezony. I jejich třetí série se rozhodne až v posledním možném termínu. Vynutili si sedmý duel v Pardubicích. „S každým utkáním, které vyhrajeme a zvládneme, jsme mentálně silnější. Vrací se nám to. Zatím to fungovalo a doufám, že to bude fungovat i nadále,“ řekl po pondělní výhře obránce Ronald Knot. Sedmý zápas ještě ani jednou neprohrál.
Gary Lineker kdysi prohlásil, že fotbal je v podstatě jednoduchá hra pro 22 hráčů na 90 minut, kterou vždycky nakonec vyhrají Němci. Totéž se dá přenést na hokej, pokud jde o extraligové play off. Skoro vždycky vyhraje Třinec. Za předchozích osm let získal pětkrát titul a ve finále chyběl jen loni a v covidové sezoně 2019/20, kdy bylo play off zrušeno.
Letos Oceláři vybíhali v předkole, ale do semifinále došli jen se dvěma porážkami. Na finále se můžou chystat celý týden, jejich příští soupeř bude mít tři dny. Aktéři druhé semifinálové bitvy mají teprve rozhodnout. Jaký bude sedmý duel gigantů?
„Zápasy byly takřka přes kopírák. Opravdu hodně těsné, většinou o jeden gól. Čekám to samé i v sedmém utkání. Myslím, že bude hodně opatrné. Rozhodovat můžou opravdu detaily. Sebemenší chybička, která povede ke gólu, bude důležitá. Oba týmy si budou dávat velký pozor, aby k něčemu takovému nedošlo. Určitě se soustředí na defenzivu. My budeme samozřejmě doufat, že budeme dobří v obraně a najdeme skulinu v útoku, díky které se nám podaří dát gól,“ pokračoval Knot.
Expert na eliminační zápasy se po šestém semifinále usmíval. Jeho vítězná série v zápasech o všechno pokračuje. Dvěma góly přispěl Michael Špaček, rozhodl Filip Chlapík. „Špágr má svoje suprové stránky a pomáhá nám takovými věcmi, když jde do tuhého. Přesně v nejdůležitějších chvílích umějí tihle hráči udělat rozdíl. My se snažíme hrát, jak nejlíp umíme, a potom z toho vystupují nadstandardní osobnosti. Jsem rád jak za Chlápu, tak za Špágra, že se jim to povedlo. Díky tomu jsme vyhráli,“ chválil sparťanský bek.
Chlapíkova vydřená trefa na 3:2 byla akcí pro play off dost typickou. „Jsem moc rád, že padl takový špinavý gól. Kolikrát jsem si říkal, že nám poslední dobou padá strašně málo takových branek. Všechno jsou krásně vypracované akce. Je důležité, že si občas pomůžeme i takovým gólem. Nakonec byl vítězný, strašně nám pomohl a jsem hrozně rád, že jsme to potom ubránili a dotáhli. Tím, že se nám v posledních utkáních potvrdilo, že se opravdu hraje až do poslední minuty a může se stát cokoli. Vždycky nám to přineslo ovoce. Takže nemáme důvod nevěřit, že to tak bude i nadále,“ doufal Knot.
Od předkola s Kladnem, kdy se Sparta hledala, je dneska herně úplně jiným týmem, má mentální sílu. I ve třetím zápase na jejím ledě se ujaly vedení jako první Pardubice. „I když se zápasy nevyvíjely podle našich představ, podařilo se nám je buď otočit na naši stranu, nebo alespoň vyrovnat. Zatím se nám vyplácelo, že jsme trpěliví a v důležitých momentech mentálně silnější. Jen mrzí, že když jsme měli navrch, vždycky se nám nepodařilo odskočit o víc než jeden gól. Nakonec jsme se museli strachovat. Ale jsme rádi, že jsme to nakonec zvládli.“ uvedl Knot.
Je to bitva gigantů na ledě i na tribunách. Jde o hodně. Pokud zůstává jen u hokeje, patří série k tomu nejlepšímu, co extraliga dokáže nabídnout. „Fanoušci nás podporují, stejně tak příznivci Pardubic podporují svůj tým. Je to oslava hokeje. Samozřejmě tlak na všechny je obrovský. Ale je důležité v tom najít ty hezké věci – že jde o skvělý hokejový zážitek a že si to všichni užívají,“ dodal odborník na sedmé zápasy. Okamžik rozhodnutí nastal.