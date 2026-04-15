Mandát: Na tu sérii se čekalo 19 let, s věcmi okolo se dalo počítat. Třinci máme co vracet
Postupové góly on umí. V Pardubicích vědí, na koho se obrátit v těžkých okamžicích. Jan Mandát protáhl Dynamo do extraligového finále. „Série měla všechno, velké očekávání se naplnilo,“ konstatoval autor vítězné rány ze 14. minuty. „Poslední minuty ale byly hodně těžké…“ Program play off ZDE>>>
Zlomili jste prokletí sedmých zápasů, co bylo najednou jinak?
„Od rána jsem cítil, že to zvládneme. Na všech klucích to bylo znát. Roman Will zase chytal fantasticky, a když vám gólman nepustí gól, máte dobrou šanci vyhrát. Tohle, plus naše oddanost. To, co jsme měli mít od začátku a neměli, byli jsme zakřiknutí. V sedmým jsme to chtěli víc, aspoň mi to přišlo. Sparta byla zřejmě unavená, má toho taky spoustu odehraného. Patří ji velký kredit. To, co zvládli otočit, klobouk dolů! Vůbec nám to neudělali jednoduchý. Tohle byla nejtěžší série, jakou jsem kdy odehrál.“
Byl vás plný led, vedle gólu jste blokoval řadu střel, vybojoval moře puků. Byl to váš den D?
„Jo, zaplaťpánbůh. Jsem rád, že se to povedlo, ale není to mnou. Byl to od nás týmový výkon. Jak říkám, bez skvělého Romana by to bylo strašně těžký. Celkově jsme byli nastavení tak, že neprohrajeme. Šlo to vidět na ledě i na střídačce. To rozhodlo o vítězství.“
Zase máte vítězný gól na pažbě…
„Nebudu lhát, že mě to před zápasem nenapadlo… Každý rok mám na vítězný gól štěstí, nedokážu si to vysvětlit. Je to o štěstí, o náhodě. Ale je fajn, že můžu takhle přispět týmu k postupu do finále.“
Trenérská výzva Sparty sebrala druhou trefu Jana Košťálka. Těžké přenést se přes to?
„Náročné to bylo, ale zároveň fajn, že se šli rozhodčí podívat. Protože kdyby se hrálo dál a pak se zjistilo, že gól byl neregulérní, hned by se o tom mluvilo. Osobně jsem to neviděl, ale pokud vysoká hůl byla, je dobře, že to odvolali a nebudou žádné kontroverzní věci.“
Trenéři nasadili nové útoky, souhlasíte, že to bylo zapotřebí?
„Jo, museli jsme něco změnit. Šlo nám o život a trenéři měli šťastnou ruku. Každá lajna si sedla, byli jsme úspěšní. Teď nás čeká Třinec, kterému máme co vracet. Nebude to nic snadného.“
Kontroverze? V kabině jsme řešili víc náš výkon
V předchozích sedmých zápasech jste do soupeře dost často bušili jako hluchý do vrat, teď jste spíš lehce kopírovali loňskou Kometu, nebo ne?
„Možná to tak vypadalo, ale rozhodně to nebyl náš plán… (směje se) Pokud se nepletu, v předchozích sedmých zápasech jsme první inkasovali. První gól je důležitý, dodá vám to trochu klidu. V druhé třetině jsme byli lepší, měli jsme víc šancí, mohli jsme odskočit. Ve třetí se do nás museli tlačit a my museli víc bránit.“
Bylo náročné pro vás hráče neřešit věci okolo série, které se propíraly?
„Tak… Jestli se na tuhle sérii čekalo 19 let, dalo se s tím počítat. Hráči se soustředí na svůj výkon, nechcete řešit to okolo, ale pokud jsme na internetu nebo máte sociální sítě, fackuje vás to. Myslím, že jsme dobře zvládli to, abychom se o tom v kabině moc nebavili. Řešili jsme víc náš výkon.“
Jak složité bylo vypořádat se s nemocemi, které projely vaší kabinou?
„Pro mě hodně… (usmívá se) Musel jsem i odstoupit z druhého zápasu, třetí a čtvrtý se mi nehrálo úplně dobře, protože jsem nic nesnědl. Ale jsme bojovníci! Celou sezonu jsme byli jakž takž zdraví, ale teď nás to postihlo v nepravý čas. To tak bývá. Nikdo vám s tím nepomůže, krom našich doktorů, ale vypořádali jsme se s tím dobře.“
Když se řekne Třinec…
„Velice zkušený defenzivní tým se skvělými gólmany. Vynikající přesilovka. Kolikrát vyhráli za posledních šest let – pětkrát? Máme s nimi zkušenost a co vracet.“