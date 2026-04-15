Chlapík hrál play off se zraněním: Lidi viděli úplně jinou Spartu. Mediální války? Zbytečné
Navzdory zdravotním problémům se rval jako příkladný kapitán. Filip Chlapík napomohl změnit DNA Sparty, které bylo jiné než v předešlých play off. Bojovnější, rvavější, zarputilejší a srdnatější. Jenže stejně jako před rokem Pražané skončili v sedmém semifinále play off extraligy, tentokrát je zastavily Pardubice. „Rozhodl malý detail, ze kterého oni dali gól. Věděli jsme, že to bude strašně náročné, šance tam byly, ale bohužel jsme to nezvládli,“ povzdechl si Chlapík po porážce 0:1. Program play off ZDE>>>
Jak emotivní tato série byla?
„Tak emotivní... Záleží, z jakého hlediska. Bylo to hodně o psychice, kdy jde člověk každý zápas nadoraz a ani na vteřinu si nemůže vydechnout. Je to válka, bojujete a chcete druhý tým porazit, takže emoce tam jsou.“
Dotkly se vás zákulisní a mediální války mezi oběma týmy?
„Nemyslím si, že se nás dotkly, ale za mě byly strašně zbytečné. Byla to skvělá série, na obou stranách výborní hráči, takže za mě to tam nepatří. Když se řeší tyto zbytečné věci, je to obrovská škoda.“
V kabině jste se o tom bavili?
„Jen když sedíte někde na obědě nebo se hodně cestujete, pobavíte se o tom a zasmějete se. Nedá se tomu úplně vyhnout.“
Co jste říkal na trenéra Jaroslava Nedvěda, který si za kritiku sudích vykoledoval stotisícovou pokutu?
„Méďa je skvělý člověk a skvělý trenér. Řekl to, jak to cítí. Přísná pokuta, ale my jsme za ním stáli a… Ani nevím, co můžu říct a co ne. (směje se) Prostě to tak bylo. Méďa stál za kabinou a řekl to takhle. Pokuta však byla vysoká.“
Mělo by se podle vás změnit, že se sudí nesmí kritizovat?
„Proč by ne? Nás lidi taky hodnotí a rozhodčí jsou součástí hry. Samozřejmě to musí být v nějaké míře, ale dávat pokuty za názor? Nejsem toho zastáncem.“
Od ZOH bojuju se zraněním
Kdy se ve vás probudila vnitřní síla? V play off jste vypadali mnohem lépe než v základní části.
„Pomůžou zápasy, které otáčíte. Vzpomenu na Kladno, kde jsme byli dvě nebo tři minuty od vyřazení, ale podařilo se nám to otočit. To stejné s Plzní. Člověk najednou najede na nějakou euforii a ví, že to může zvládnout. Bohužel jsme skončili, ale věřím, že na finále by síly byly.“
Mnozí vám předtím vyčítali, že nejste play off tým. Změnilo se to?
„Stoprocentně. Myslím si, že i lidi na veřejnosti viděli úplně jinou Spartu. Je to něco, co si můžeme přenést, ale do další sezony je dlouhá doba.“
Dobrý základ to každopádně je.
„Asi by měl být. Od doby, co jsem tady, jsme teď v play off tahali nejvíc za jeden provaz. Obrovský respekt všem klukům v týmu. Trenéři a všichni do toho dali maximum, tým se otočil o 180 stupňů.“
Je pravda, že jste v play off nebyl fyzicky stoprocentní?
„Kvůli národnímu týmu a Spengler Cupu jsem vlastně neměl žádné volno a od olympiády bojuju se zraněním. Ale nechci se na nic vymlouvat, hrál jsem a snažil se pomoct týmu. Všichni jsme chtěli udělat pro mužstvo maximum.“
Sice je ještě brzo, ale ovlivní vaše zranění účast na mistrovství světa?
„Nevím, uvidíme. Musím projít nějakými protokoly.“