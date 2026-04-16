Nedvěd: Augusta má Spartu podepsanou už rok. Seděli jsme spolu, ale vybral si jiné
Mise Jaroslava Nedvěda ve Spartě je u konce. Byla úspěšná, nástupce odvolaného Pavla Grosse postupnými kroky vytáhl tým z bryndy. Na co se bude dlouho vzpomínat – našel v hráčích něco, čím se dlouho nedokázali na velké pražské adrese prezentovat. Nebo je donutil k tomu, aby to ze sebe vymáčkli. Vzbudil v nich nefalšovanou touhu dřít, nevzdávat se, bojovat s nepříznivým osudem, s různými náladami v mužstvu. Program play off ZDE>>>
V play off se Sparta vyloženě našla, přečkala šest eliminačních duelů, kdy jí hrozil konec sezony. Po dlouhých letech byla znovu železná. A hledejte za tím podpis 57letého kouče, jenž klub opouští.
Jak už bylo dříve neoficiálně avizováno, přijde nový realizační štáb v čele s Patrikem Augustou, jemuž pomůže Ladislav Šmíd a nejspíš Tomáš Netík. Augusta přichází s medailemi na krku od reprezentační dvacítky. „Bylo to dáno dopředu, Patrik Augusta má na Spartě podepsanou smlouvu už rok,“ lehce překvapil Nedvěd po prohraném duelu v Pardubicích.
Všeobecně se mělo za to, že si Augusta plácl se Spartu definitivně až po stříbrném šampionátu v zámoří. Ať tak či onak, Jaroslav Nedvěd by se nyní mohl přesunout tam, odkud Augusta přichází. Tedy k národnímu týmu juniorů. Spekuluje se rovněž o možné nabídce Olomouce, odkud odešel Róbert Petrovický do Českých Budějovic.
Věděl jsem, na čem jsem
Nedvěd každopádně odchází s pocitem dobře vykonané práce, fanoušci ho začali velmi uctívat. Patrik Augusta to se svým štábem nebude mít zrovna snadné. „Já do toho tady vlítnul rovnýma nohama, ale s tím, že po sezoně končím. Věděl jsem, na čem jsem,“ podotkl Nedvěd.
V jeden moment to vypadalo, že by se Nedvěd stal jedním z kolegů Augusty, ovšem ten se nakonec dohodl s Ladislavem Šmídem. „S Patrikem jsme spolu seděli, vypadalo to, že by nějaká práce mohla být, ale nakonec si zvolil jiné lidi kolem sebe a já s tím jsem v pohodě,“ uzavřel Jaroslav Nedvěd.
Jeho práci velmi ocenil i Filip Pešán. „Musím smeknout klobouk před tím, jak Jarda a jeho realizační tým připravil Spartu na play off,“ pokýval hlavou.
Nedvěd za lichotku poděkoval. „V sérii se o tom nemluví, ale kluci hráli pod injekcemi. Měli jsme dva doktory, fyzioterapeuty navíc, na kluky jsem hrdý a pyšný.“
Na konci tiskové konference došlo na vtipné rozloučení. „Jaroušku ahoj a pozdravuj bráchu,“ pravil Filip Pešán v narážce na vyjádření Petra Nedvěda, jenž v rozhovoru pro iSport kritizoval vedení soutěže za stotisícovou pokutu za „znevážení dobrého jména extraligy“.