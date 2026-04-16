Předplatné

Nedvěd: Augusta má Spartu podepsanou už rok. Seděli jsme spolu, ale vybral si jiné

Jaroslav Nedvěd končí na střídačce Sparty
Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd objímá útočníka Michala Řepíka
Pardubický Jan Mandát skóruje proti Spartě
Pardubičtí hokejisté slaví postup do finále
Brankář Sparty Jakub Kovář vyráží střelu Romana Červenky z Pardubic
Brankář Sparty Jakub Kovář předvádí zákrok proti Pardubicím
Pardubický kapitán Lukáš Sedlák v šanci proti brankáři Pardubic Jakubu Kovářovi
Sparťanský Tomáš Hyka se pokouší tečovat před pardubickým brankářem Romanem Willem
44
Fotogalerie
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Mise Jaroslava Nedvěda ve Spartě je u konce. Byla úspěšná, nástupce odvolaného Pavla Grosse postupnými kroky vytáhl tým z bryndy. Na co se bude dlouho vzpomínat – našel v hráčích něco, čím se dlouho nedokázali na velké pražské adrese prezentovat. Nebo je donutil k tomu, aby to ze sebe vymáčkli. Vzbudil v nich nefalšovanou touhu dřít, nevzdávat se, bojovat s nepříznivým osudem, s různými náladami v mužstvu. Program play off ZDE>>>

V play off se Sparta vyloženě našla, přečkala šest eliminačních duelů, kdy jí hrozil konec sezony. Po dlouhých letech byla znovu železná. A hledejte za tím podpis 57letého kouče, jenž klub opouští.

Jak už bylo dříve neoficiálně avizováno, přijde nový realizační štáb v čele s Patrikem Augustou, jemuž pomůže Ladislav Šmíd a nejspíš Tomáš Netík. Augusta přichází s medailemi na krku od reprezentační dvacítky. „Bylo to dáno dopředu, Patrik Augusta má na Spartě podepsanou smlouvu už rok,“ lehce překvapil Nedvěd po prohraném duelu v Pardubicích.

Všeobecně se mělo za to, že si Augusta plácl se Spartu definitivně až po stříbrném šampionátu v zámoří. Ať tak či onak, Jaroslav Nedvěd by se nyní mohl přesunout tam, odkud Augusta přichází. Tedy k národnímu týmu juniorů. Spekuluje se rovněž o možné nabídce Olomouce, odkud odešel Róbert Petrovický do Českých Budějovic.

Věděl jsem, na čem jsem

Nedvěd každopádně odchází s pocitem dobře vykonané práce, fanoušci ho začali velmi uctívat. Patrik Augusta to se svým štábem nebude mít zrovna snadné. „Já do toho tady vlítnul rovnýma nohama, ale s tím, že po sezoně končím. Věděl jsem, na čem jsem,“ podotkl Nedvěd.

V jeden moment to vypadalo, že by se Nedvěd stal jedním z kolegů Augusty, ovšem ten se nakonec dohodl s Ladislavem Šmídem. „S Patrikem jsme spolu seděli, vypadalo to, že by nějaká práce mohla být, ale nakonec si zvolil jiné lidi kolem sebe a já s tím jsem v pohodě,“ uzavřel Jaroslav Nedvěd.

Jeho práci velmi ocenil i Filip Pešán. „Musím smeknout klobouk před tím, jak Jarda a jeho realizační tým připravil Spartu na play off,“ pokýval hlavou.

Nedvěd za lichotku poděkoval. „V sérii se o tom nemluví, ale kluci hráli pod injekcemi. Měli jsme dva doktory, fyzioterapeuty navíc, na kluky jsem hrdý a pyšný.“

Na konci tiskové konference došlo na vtipné rozloučení. „Jaroušku ahoj a pozdravuj bráchu,“ pravil Filip Pešán v narážce na vyjádření Petra Nedvěda, jenž v rozhovoru pro iSport kritizoval vedení soutěže za stotisícovou pokutu za „znevážení dobrého jména extraligy“.

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů