Reichel před baráží: Musíme vyhrát, nic jiného. A pak zahodíme tuhle sezonu za hlavu
S legendou za zády půjde Litvínov do bojů v extraligové baráži proti Jihlavě. Robert Reichel skončil u týmu po minulé sezoně. V závěru základní části se však vrátil coby šéf realizačního týmu. Na střídačku se znovu postavil až teď. „Chceme vyhrát. S tím do toho jdeme,“ prohlásil na prahu prolínačky olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa. Severočeský tým z nejvyšší soutěže nikdy nespadl. Teď se bude rvát, aby to tak zůstalo.
Chemici zakončili základní část sérií 11 porážek. Po šestitýdenní pauze se střetnou s Duklou Jihlava. S šestnácti bitvami prvoligového play off v nohách. Zocelenou, ale taky víc unavenou a pomlácenou, Účast v prolínací soutěži si celek z Vysočiny zajistil v úterý. Verva končila už 6. března. Od té doby si odpočinula, trénovala a sehrála dva přípravné zápasy. Jako by po měsíci a půl začínala další ročník.
„Dokonce si myslím, že je to horší,“ připustil Robert Reichel. „Když začíná nová sezona, máte přáteláky. Tohle se liší. Ale tak to prostě je. Já jsem si tenhle systém nevymyslel. Po základní části jsme měli přestávku, pak jsme se postupně začali chystat. Měli jsme plán, pracovali na věcech, ve kterých jsme se potřebovali zlepšit. Připravovali jsme se a teď půjde o to, abychom sérii zvládli. Chceme vyhrát. Nic jiného nás nezajímá. S tím do toho jdeme,“ pokračoval.
Litvínovský patriot věří, že žlutočerní pobyt mezi domácí elitou uhájí. „Baráž musíme uhrát. Nic víc si nepřeju. A pak zahodíme tuhle špatnou sezonu za hlavu,“ uvedl Reichel. Teprve od začátku tohoto týdne chemici měli jistotu, že v pátek zahájí baráž doma proti Jihlavě, která v prvoligovém finále o sedmi dějstvích udolala znovuzrozený Zlín.
Jihlava baráž dobře zná
Dukla coby šampion Maxa ligy bude o postup usilovat podruhé za sebou a potřetí za posledních pět let. „Víme, že vždycky hrají až do konce. Ale každý rok je jiný. První ligu jsem začal sledovat až od finále, osobně jsem se byl podívat v Jihlavě na druhém utkání. Jejich zápasy máme všechny, kluci informace dostávají. Jihlava bude nepříjemný soupeř. Silné mužstvo, které chce pracovat, je agresivní, hodně se snaží dávat puky na bránu. A mají dobrého gólmana. Musíme dávat pozor i na to, co hrají. Taky bude záležet na přístupu a na tom, co předvedeme my sami,“ zmínil se nový člen osazenstva litvínovské střídačky. Oficiálně bude Reichel veden jako asistent. On je však tím, kdo určuje systém hry.
Během přípravy na baráž sehrála Verva dva zápasy: 26. března porazila Chomutov 4:2, hattrickem přispěl Michal Gut. I před týdnem proti béčku Pardubic našel tým střelce, byť trochu nečekaného. Obránce Adam Polášek pomohl třemi trefami k vítězství 7:6. Do utkání nenastoupil Ondřej Kaše, zdravotně by však Chemici měli být v pořádku.
Návrat útočníka Martina Havelky z prvoligového Chomutova nebyl před baráží jedinou změnou. Ze Slavie získali Krušnohorci obránce Víta Berana, z nižších soutěží si stáhli všechno, co mohli, vytáhli si juniory. Trénovali se šesti pětkami, tým dostal zabrat.
Čas pomohl, věří Reichel
„Jihlava má ambice, ale to my taky. První zápas je pro nás hrozně důležitý, protože jsme neměli možnost hrát mistráky. Tréninky jsme přizpůsobili dlouhému volnu, byly intenzivní. Nepodcenili jsme nic. Udělali jsme si kontrolní testy a věděli, v jakém jsou kluci stavu a co potřebujeme. Věřím, že čas nám pomohl. Hráči jsou připravení a teď už záleží na nich,“ uvedl Reichel.
Sezona byla špatná, teď je pro Litvínov prvotní udržet nejvyšší soutěž. S kapitánem zlaté generace na střídačce. Po příchodu se na ní po zbytek základní části ještě nepostavil. Chtěl vidět hru hlavně shora. V přípravě na baráž už Vervu koučovali Jakub Petr, František Ptáček, Jakub Petružálek a právě Reichel, což byla součást plánu. Osobnost takové legendy může být dalším impulzem a vzpruhou pro litvínovské mužstvo do barážových bitev.
„Věřím, že jsme trénovali dobře, věnovali se věcem, kterým jsme chtěli, a teď to hráči musí prodat na ledě. Doufám, že uděláme hned na začátku baráže krok k záchraně a od příští sezony bude mužstvo nastavené jinak,“ pravil Robert Reichel.