Litvínov - Jihlava 3:2p. Verva vede v baráži, duel přerušil boj o život po kolapsu diváka
Na úvod záchranářské práce se dostali do pořádných problémů, po prodloužení se všem v Litvínově muselo pořádně ulevit. Verva proti Jihlavě dvakrát ztrácela, do nastaveného času poslala zápas až sedm a půl minuty před koncem třetí třetiny. A šlo se do prodloužení, které ale začalo se zpožděním… V hledišti totiž zkolaboval divák, záchranáři ho museli resuscitovat. A úspěšně! Po pár minutách celá hala tleskala, fanoušek byl převezen do nemocnice, je na kapačkách a stabilizovaný. V prodloužení se pak o slovo přihlásil Ondřej Baláž, který rozsekl napínavou bitvu v domácí výhru 3:2.
Víc než měsíc čekání na další soutěžní zápas byl až dost. V Litvínově se před baráží rozhořela hokejová horečka, fanoušci se semknuli a už čtyři hodiny před prvním duelem proti Jihlavě hlásil klub na sociálních sítích vyprodáno. Do posledního místa se zaplnil kotel hladových hostujících fanoušků, tribuny na sezení i sektor aktivních litvínovských příznivců.
„Sektor stání, posuňte se blíže k sobě, ať uvolníte prostor pro všechny fanoušky,“ stálo dokonce během první třetiny na velkoplošné obrazovce. Bouřlivou atmosféru podpořili domácí fans připraveným choreem. Na jednotlivých dílcích puzzle byly nápisy „My na tribuně“, „Vy na ledě“ a jako výsledek spojení „#LitvínovNespadne“.
Hrubě načrtnutý plán domácího publika však rychle začal získávat trhliny. Přestože výhoda měla být na straně Vervy. Přes dva měsíce měla jistotu baráže, před bitvami o záchranu absolvovala pauzu dlouhou 42 dní bez soutěžního zápasu. Naopak Dukla šla do akce pouhé dva dny po výhře ve finále Maxa ligy a s těžkými vyřazovacími boji v zádech.
„Určitě to bude na obě strany. Mají výhodu, že jsou odpočatí, ale nejsou zase rozehraní. Doufám, že to vydrží a urveme nějaké vítězství,“ ohlížel se za postavením obou týmů obránce Jihlavy Ondřej Dlapa. „Prostě to tak je dané a my se s tím musíme popasovat. Je to takhle a musíme být víc aktivní,“ kontroval v rozhovoru pro Českou televizi útočník Nicolas Hlava.
V první části narazil Litvínov na soupeře našlápnutého z play off. Herně měl lehce navrch, ale šancí bylo pomálu. První tvrdá rána přišla 34 sekund před přestávkou, kdy si domácí nepohlídali Patrikse Ozolse a lotyšský bek se z blízka prosadil. „Dostal jsem to na modrou a viděl jsem, že si Ozi sjíždí dolů, tak jsem mu to nahrál. A on krásným blafákem dal gól,“ popisoval přesně nahrávající Dlapa.
Rozhodující okamžik posunul zásah zdravotníků
Podle očekávání Litvínov odpověděl zvýšeným tlakem a ještě před půlkou duelu slavil obrat. Na pravé straně měl volnou dálnici Nicolas Hlava, vyjetého Adama Berana oklamal naznačením střely a už zakončoval do odkryté branky.
Tribuny explodovaly nadšením, po vyrovnávací trefě Davida Kašeho rychle slavily znovu. Jenže radost neměla dlouhého trvání. Trenér hostů Viktor Ujčík si vyžádal trenérskou výzvu a přezkoumání videa odhalilo ofsajd, do něhož se dostal mladší z bratrů Kašových.
Na druhé straně chyboval obránce František Gajdoš, Albert Michnáč dobrým napadáním získal puk a Lukáš Lhoták vrátil náskok hostům. „Mohli bychom být ještě víc aktivní a chodit od brány. Šance tam nějaké jsou, které bychom měli proměňovat. Musíme si vytvářet další šance,“ velel o přestávce domácí Hlava.
Litvínov jeho slova splnil, ve třetí části diktoval tempo hry a soka přestřílel 15:3. Ujala se však jediná rána. Kevin Czuczman si s pukem vybruslil od modré čáry až mezi kruhy a poslal napínavý duel do prodloužení. „Snažili jsme si vytvořit co největší tlak, dobře jsme napadali, získávali puky. Potřebovali jsme gól, díkybohu jsme ho dali,“ ulevilo se domácímu kapitánovi Matúši Sukeľovi.
Rozhodující okamžiky ještě posunul zásah zdravotníků u fanouška na tribuně. Sudí vrátili oba týmy do kabin, prodloužení vypuklo se zhruba desetiminutovým zpožděním. Po plejádě šancí se ujalo až nenápadné nahození Ondřeje Baláže ze 70. minuty. Druhá výzva Jihlavy úspěšná nebyla, sérii začala vítězně Verva.