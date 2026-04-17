ONLINE: Litvínov - Jihlava 1:2. Hosté se v baráži opět ujímají vedení, trefil se Lhoták
V Litvínově dnes odstartuje baráž o hokejovou extraligu, ve které se domácí tým utká s Jihlavou. Severočeši nastoupí proti vítězi první ligy jako velký favorit, od postupu do nejvyšší soutěže v roce 1959 ještě nikdy nesestoupili. Jihlava zakončila finále první ligy se Zlínem v úterý, sérii ovládla 4:3 na zápasy a v play off odehrála celkem 16 utkání. V extralize se představila naposledy v sezoně 2017/18, před rokem prohrála v baráži s Olomoucí 0:4. Utkání sledujte od 19:00 ONLINE na webu iSport.