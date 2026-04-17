Zloděj Will okradl Spartu, pomohla mu konkurence z Kanady. Roman? Výborný! smekl Sedlák
Loni ve finále s Kometou, předtím v boji o titul s Třincem, před třemi roky s Oceláři v semifinále. Stejná situace Game 7 a stejný příběh. Porážka, zmar, lítost i vztek. Na samou hranu se Pardubice dostaly počtvrté v řadě. Navíc proti rozmáchlé Spartě, která se naučila chodit v blátě. Pokaždé u toho byl Roman Will. Třikrát po sobě prohrál a nechal na sebe pršet svalovanou vinu ze všech možných stran. Na čtvrtý pokus drama zvládl. Je za krále. Právem.
Na chodbách pardubické enteria areny kolikrát stačí přiložit ucho ke zdi a slyšíte, že se někde něco peče. Hráči si navykli být ve střehu a žít v situaci, kdy nikdy nevíte. Pokud se nejmenujete Lukáš Sedlák nebo Roman Červenka. Jak už bylo kolikrát zmíněno, smlouva v Dynamu znamená prostor pro práci.
Pokud ji odvádíte podle představ nejužšího vedení, běží. Nemůžete však počítat s tím, že podpis (například) pětileté dohody znamená, že máte na pět let vystaráno. Za vynikající finanční podmínky majitel Petr Dědek očekává náležité výkony. Pokud je nepodáváte delší čas, hrozí vám, že budete odejit a nahrazen.
Tohle je i není případ Romana Willa. Představou každého šéfa klubu je, že v brance máte gólmana, kterého vám každý v zemi závidí. V Pardubicích nejsou výjimkou, proto se dlouhodobě dívají i do zámoří, odkud by rádi ukořistili borce se zajímavou kariérou v NHL. Jenže to není sranda. Dokud máte schopnosti a možnosti chytat v nejlepší lize, nechcete jinam. Což platí i pro řadu českých brankářů.