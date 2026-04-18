Bránění Červenky? Pro Třinec žádné téma… Nestrašil víc myslí na hlídání dětí
Odepsali jste je? Jsou zpět. Možná silnější než kdy dřív. Oceláři postoupili do finále extraligy posedmé z posledních devíti možností, jednu příležitost jim vzal covid. V závěrečné fázi sezony chyběli jen vloni, kdy vypadli ve čtvrtfinále se Spartou. Teď narazí na Pardubice, s nimiž si střihnou tuze atraktivní reprízu předloňského finále. „Mají strašně silný kádr, musíte dávat pozor na všechny. My se ovšem soustředíme na to, co chceme hrát,“ velel třinecký útočník Andrej Nestrašil.
Pod Javorovým mohli být velmi spokojení, jakým stylem druhá semifinálová série probíhala. Bitva o sedmi zápasech pochopitelně vysála z Dynama síly, navíc nelítostné boje se Spartou se přenesly i mimo ledovou plochu. Nic lepšího si v Třinci po vyřízení Karlových Varů v pěti utkáních ani nemohli přát.
„Nebudu komentovat věci, které šly mimo nás. Soustředíme se na sebe a nezajímá nás nic mimo led. Budeme dělat všechno pro to, aby měl každý jeden hráč čistou hlavu,“ odmítl se do mediální hry vtáhnout hlavní třinecký trenér Boris Žabka. „Ve finále už každý jeden hráč i tým udělá všechno, aby byl úspěšný. Dokáže jít fyzicky do maxima. Nemám pocit, že by průběh druhé série byl velkou výhodou,“ přemítal stratég Ocelářů.
Slezané si podobnou hantýrku osvojili. Taky proto jsou tolik úspěšní. Zvykli si nerýt do soupeře a příliš nekomentovat události, které jsou mimo jejich zorné pole. S pokorou přistupují ke všem soupeřům, neradi si vybírají. Že Pardubice prohrály dvě finále v řadě, když byly poslední krůček od vytouženého titulu? V Třinci tohle není velké téma.
„Všechno se maže. Statistické věci určitě vypadají dobře v médiích, táhnou lidi, ale na hřišti nehrají žádnou roli. Člověk se nesmí nechat ovlivnit. Neležel jsem v posteli a nepřemýšlel, jak se asi kluci v Pardubicích cítí,“ rozesmál se Nestrašil, autor 10 bodů (2+8) ve 13 utkáních vyřazovací fáze.
Pro své tři děti musel shánět chůvu ještě před víkendem. Tedy dřív, než kdyby se k vrcholu play off prokousala Sparta. V takovém případě by totiž Oceláři začínali doma. Nicméně po vítězství Pardubic 1:0 v sedmém duelu museli Žabkovi svěřenci vyrazit na východ Čech.
O Červenkovi se v Třinci nebavili
Tam je čekají nejvíc nadupané Pardubice, přinejmenším v éře současného majitele Petra Dědka. Za triumfem je táhne nestárnoucí Roman Červenka, aktuálně vedoucí muž bodování s výkazem 8+8.
Na něj by pozornost třineckých obránců měla směřovat nejvýrazněji. Oceláři každopádně hlásí, že přistoupit na styl soupeře a hlídat si specifické osobnosti by nebylo moudré.
„Upřímně jsme se o Romanovi nebavili. Jestli teprve budeme, je otázka na trenérský štáb. Když jdete na led, uvědomíte si, kdo proti vám je. Jaká je zrovna obrana, útočníci, snažíte se nějakým způsobem přednastavit. Ano, Roman Červenka má hodně bodů, ale teď rozhodili lajnu s Lukášem Sedlákem, to je další kvalitní hráč. K tomu Košťálek na modré čáře, který to v sedmém zápase Kovářovi napálil pod vikýř. Jejich tým je výborný. Nechceme se specificky zaměřovat na Romana, ačkoliv hraje skvělé play off,“ líčil Nestrašil.
Oceláři při letošním výšlapu s vysněnou konečnou u Masarykova poháru zatím zvládli jedenáct z třinácti duelů. Ve finále má méně zkušený trenérský štáb s Žabkou v čele prokázat, že nešlo o náhodu.
„Pro mě je pořád každý den v této roli nový. Realizační tým, který máme a který je kolem mě, mi neskutečně pomáhá. Na kamerách je možná hlavní trenér, ale celé je to týmová práce,“ tvrdil osmačtyřicetiletý kouč.
ANDREJ NESTRAŠIL:
„Tři děti mi lítaly po obýváku, takže abych si všiml detailů pardubické hry, to ne. Musel jsem napsat chůvě, že v pátek bude pracovat. Nedá se nic dělat.“
NEJVÍCE ÚČASTÍ VE FINÁLE EXTRALIGY
10 – Třinec (1998, 2011, 2015, 2018-19, 2021-24, 2026)
9 – Pardubice (1994, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012, 2024-26)
7 – Vsetín (1995-01)
7 – Sparta (2000-02, 2006-07, 2016, 2022)
6 – Zlín (1995, 1999, 2004-05, 2013-14)
NEJVÍCE TITULŮ V EXTRALIZE
6 – Vsetín (1995-99, 2001)
6 – Třinec (2011, 2019, 2021-24)
4 – Sparta (2000, 2002, 2006-07)
3 – Pardubice (2005, 2010, 2012)
3 – Kometa (2017-18, 2025)