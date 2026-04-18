Formát baráže? Nespravedlivé. Ale už byli nalomení, litoval Lhoták po porážce v Litvínově
Měli nakročeno k tomu, aby jako první prvoligový tým po čtyřech letech vyhráli zápas baráže. Nakonec se Jihlava musela před Litvínovem sklonit v prodloužení. „Síly ubývají, to je jasné, ale bojujeme až do konce,“ velel po porážce 2:3 Lukáš Lhoták. Ve druhé třetině poslal Duklu do vedení, které vydrželo až do 53. minuty. „Takhle to ztratit… Budeme bojovat i zítra,“ dodával třiatřicetiletý útočník před druhým duelem.
První bod v barážové sérii nebyl daleko. Mrzí porážka o to víc?
„Jsme rádi, že to je vyrovnané, že bojujeme do poslední minuty. Škoda. Sedm minut před koncem to takhle ztratit. Ještě tady. Co nám zbývá? Budeme bojovat i zítra.“
Byl znát velký rozdíl mezi Maxa ligou a extraligou?
„Určitě, je to rozdíl. Ale čekal jsem, že to bude velký rozdíl, byl minimální. Viděli jsme, že na ně máme, můžeme s nimi hrát. Poladíme nějaké detaily, hlavně nabereme síly a budeme bojovat znova.“
Síly jsou velké téma. Zatímco vy jste absolvovali play off, Litvínov měl dlouhé volno. Při pohledu z tribuny to ale nepůsobilo, že by vám docházely síly.
„Řekli jsme, že do toho jdeme naplno a nemá cenu se na nic šetřit. Síly ubývají, to je jasné, ale bojujeme až do konce.“
Stojí zápas proti extraligovému týmu víc sil než utkání v Maxa lize?
„Myslím si, že jo. Neříkám, že play off bylo lážo plážo. Hráli jsme na sedm zápasů. Je to náročné, to určitě, ale dá se proti nim hrát.“
Cítil jste, že třeba obránci jsou důslednější, když proti nim hrajete?
„Snažíme se, aby nerozehrávali rychleji. Jsou samozřejmě zkušenější než my. Ale viděli jsme, že se na ně dá hrát tvrdý forček. Jsou to kluci jako my.“
Může domácí nahlodat, že jste jim ukázali, že série nebude zadarmo?
„Určitě, určitě. Nepřijeli jsme to sem odevzdat. Bojujeme, sedm minut do konce už byli nalomení. Jsou to kluci jako my, my budeme bojovat.“
Pomáhala vám i bouřlivá podpora fanoušků?
„Fanoušci jsou super, jak tady, tak naši. My s kluky si to užíváme, je to fantastické.“
Po zápase vás vyvolávali, jako byste vyhráli.
„Cíl, co jsme chtěli udělat, jsme udělali, jsou za to rádi. Tohle je pro ně něco… Ne nového, minulý rok to měli taky, ale užívají si to jako my.“
Po konci zápasu fanoušci skandovali pokřik „zkur*ená baráž“. Hodně se o formátu mluví, jaký na to máte pohled vy?
„Nevím, jestli se k tomu mám vyjadřovat. Hraju tady první rok, vidím, jak je to náročné. Je to nespravedlivé, ale bojujeme s kluky a budeme bojovat až do poslední minuty.“
Další zápas vás čeká už asi za 18 hodin.
„No. To je hezký.“ (směje se)
Bude těžké se na to připravit?
„Určitě to bude rozdíl. Oni odpočívali, ani nevím, jak dlouho. Šedesát dní? My musíme co nejrychleji zregenerovat, dobře se najíst, vyspat se z toho a zítra nanovo.“
Co zaznívalo v kabině po zápase? Snažili jste se spíš vypíchnout pozitiva?
„Určitě. Koukáme se na pozitiva, řekneme si, co jsme udělali za chyby. Myslím, že jsme všechny góly dostali pět proti pěti. Minimální chyby, musíme se z toho poučit a snad to bude zítra lepší.“
Zítra jdete pro výhru?
„Jo. Doufáme.“