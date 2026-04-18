Litvínov - Jihlava 3:1. Baráž plná emocí: Kaše posílal sudího do krajáče, ten nechápal
V pátek se týmy přetlačovaly až do závěru v prodloužení, o den později získala baráž nový náboj. Mezi Litvínovem a Jihlavou vzplály emoce, sudí rozdali celkem třiadvacet menších trestů. Verva se po výhře 3:1 ujala v sérii náskoku 2:0 na zápasy a hráče rozpálil zejména ostrý zákrok Patrikse Ozolse na hvězdu týmu Ondřeje Kašeho. Po něm účastník nedávné olympiády vyfasoval trest za nesportovní chování. Co měl rozhodčímu říct?
Běžela 34. minuta druhého barážového zápasu, domácí vedli nad Jihlavou 2:1 a zakládali další útočnou akci. Ondřej Kaše posouval puk po modré čáře na Nicolase Hlavu, když přišel tvrdý náraz. Patriks Ozols vystoupil proti hvězdě Vervy, ramenem částečně zasáhl i hlavu útočníka, který si v minulosti hodně vytrpěl s opakovanými otřesy mozků. Na ledě bylo okamžitě hodně živo. Hráči Litvínova se chtěli pomstít a na lotyšského beka se sesypali.
„Ondra je náš nejlepší hráč a musíme si ho chránit. Já to popravdě neviděl, jenom pak, když Ondra ležel. Musíme na tyhle zákroky být připravení a taky být připravení potom zakročit,“ vykládal po utkání Hlava.
Verdikt za zákrok i následnou šarvátku byl následující. Dvě minuty pro Ozolse za napadení, navrch dvojka pro hostujícího Edgarse Kuldu a domácího Quinna Schmiemanna. Když už se schylovalo k dalšímu vhazování, na trestnou přibyl další provinilec. Ondřej Kaše za nesportovní chování.
Mikrofony rozhodčích v televizním přenosu posléze zachytili rozmluvu Davida Kašeho se sudím Matějem Sýkorou. „Neřekl ani slovo, on se ho zeptal, proč to nezkoumáte. Co ti řekl? On se jenom zeptal,“ pídil se mladší ze sourozenců po důvodu udělení trestu.
Budeme se urážet? ptal se rozhodčí
„Já jsem to vysvětloval trenérovi. Davide, já nemám čas to tady vysvětlovat každýmu,“ odvětil Sýkora. „On neřekl nic špatnýho,“ pálil okamžitě Kaše mladší.
„Jo? Že mám jít pískat krajáč? V pohodě, to neřekl nic špatnýho. Budeme se tady urážet, že jo? Pojďme hrát,“ uzavřel vášnivou debatu hlavní rozhodčí zápasu.
Druhé utkání baráže bylo emocemi celkově prošpikované. Dohromady padlo 23 dvouminutových trestů, devět na straně Litvínova a rovnou 14 pro hráče Dukly. Verva využila jednu standardní a jednu dvojnásobnou přesilovku a po přesvědčivém výkonu došla za druhou výhrou v sérii.
„Přišlo mi to trošku jako trénink oslabení. Nejdřív pět na tři, pak normální oslabení. Těžké. Byla na nás trošku znát únava, druhý zápas je pro nás vždycky trochu kritický, zvlášť když hrajeme čtvrtou sérii,“ popisoval gólman hostí Adam Beran.
Sám vyfasoval dva tresty, když nejprve podrazil soupeře a pak se pustil do konfliktu s domácím kapitánem Matúšem Sukeľem. „Nevybavuju si nic, že by říkal. Asi jsem mu nerozuměl,“ rýpl si po utkání do soupeře ze Slovenska.
Ujčík: Vyloučení nám brala sílu
Průchod emocím dal Beran i při prvním inkasovaném gólu. V oslabení měl pocit, že už má puk pod kontrolou, ale důrazní soupeři se kotouč zmocnili a Hlava otevřel skóre. „Puk tam furt nějak vypadával, bylo to pod ním, měli jsme tlak do brány. Vyplavalo to tam a pak jsem dorážel. Kdyby to držel, myslím, že do něj nikdo extrémně nepůjde, protože se to píská. Puk volný byl,“ popisoval autor úvodní trefy.
„Myslel jsem si, že jsem puk držel a vysekli mi ho. Ale na kameře jsem to neviděl, nechci něco tvrdit. Nedokážu posoudit. Myslel jsem, že ho držím, víc nedokážu říct,“ dodával svůj pohled Beran. Několik minut po zápase už byl v klidu, v okamžik inkasované branky ale hodně naštvaně vystartoval za rozhodčími.
„Emoce k hokeji patří, bez nich to nejde. Myslím, že to je v rámci mezí. Bylo těžké držet emoce na určité lidi,“ dodal brankář Jihlavy s hořkým úsměvem.
Před pokračováním barážové bitvy na Vysočině se dá očekávat vypjatý další průběh. Jihlava nejprve padla až v prodloužení, podruhé si podrazila nohy řadou vyloučení. „Bohužel hru rozbilo hrozně moc vyloučení. Ta nám vzala hrozně moc sil,“ potvrdil hlavní trenér Viktor Ujčík.
„Věřím, že doma budeme silnější,“ vyhlásil před dalšími boji. Do Jihlavy se série přesune v úterý, čtvrtý zápas je na programu o den později. Prvoligové týmy čekají na vyhraný zápas v baráži už 16 duelů.