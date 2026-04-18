Litvínov - Jihlava 3:1. Emoce, fauly a kupa vyloučení. Verva bere v baráži druhý bod

David Kaše slaví gól s brankářem Čajanem
David Kaše slaví gól s brankářem ČajanemZdroj: ČTK
I druhý barážový zápas byl v Litvínově vyprodán
Radost Litvínova po gólu Nicolase Hlavy
Matúš Sukeľ z Litvínova atakovaný jihlavskými obránci
Atakovaný Nicolas Hlava před brankou Jihlavy
Maxim Burkov skóroval proti Litvínovu
Radost Jihlavy po gólu na ledě Litvínova
Litvínovská radost po gólu
Hokejisté Litvínova vyhráli ve druhém utkání baráže o extraligu doma nad Jihlavou 3:1 a v sérii na čtyři vítězství vedou 2:0 na zápasy. Vítěznou branku posledního týmu extraligy dal ve 27. minutě v přesilové hře pěti proti třem kapitán Matúš Sukeľ a výsledek pojistil ještě ve druhé třetině David Kaše. Boj o účast v nadcházejícím ročníku nejvyšší soutěže bude pokračovat v úterý a ve středu na ledě prvoligového šampiona Dukly.

Litvínov měl od úvodu převahu. Do první velké šance se dostal v 6. minutě Šenkeřík a z dorážky neuspěl ani další obránce Moravčík. Jihlava se ubránila v prvním oslabení po vyloučení gólmana Berana za sekání. Hosté potom dostali trest za špatné střídaní. Dukla sice 15 sekund ve třech proti pěti odolala, ale už v klasickém oslabení inkasovala. Hlava vydoloval puk, který se snažil přikrýt jihlavský gólman, a vzápětí po Pištěkově asistenci zamířil do odkryté branky. Domácí se v prvním oslabení při Koblasově vyloučení ubránili.

Po 93 sekundách druhé části bylo vyrovnáno. Ozols našel Burkova, který vyzrál na Čajana bekhendovou kličkou. Odpovědět Ondřej Kaše, který se dostal kličkou přes Bukače do úniku, ale bekhendovým blafák zakončil vedle branky. Po vyloučeních Kuprijanova a Ozolse měli domácí opět výhodu pěti proti třem a po pasu Ondřej Kašeho ji zužitkoval střelou z pozice mezi kruhy kapitán Sukeľ.

Další domácí přesilovku po Strejčkově vyloučení zkrátil svým trestem Sukeľ, ale Dukla se ve zkrácené početní výhodě také neprosadila. Při Marešově trestu pomohla hostům po Moravčíkově tečované ráně od modré čáry tyč. Vzápětí už při plném počtu hráčů na ledě projel David Kaše kolem Dlapy a před Beranem stihl zvednout puk pod horní tyč. Dukle se nepodařilo snížit dvoubrankovou ztrátu při Moravčíkově pobytu na trestné lavici.

Čajan si v úvodu závěrečného dějství poradil s pokusy Ozolse a Kuprijanova. Ve 47. minutě přerušilo utkání podobně jako v pátek před prodloužením ošetřování diváka. Hosté se ubránili při Chvátalově vyloučení, ale ve své početní výhodě při trestu Davida Kašeho nedokázali zápas zdramatizovat. V závěru si navíc zkomplikovali situaci vyloučením Ozolse a Michnáče.

Stav série: 2:0
Vstoupit do diskuze (2)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů