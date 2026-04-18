Hokej šel v baráži podruhé stranou. Zkolabovala fanynka, halu opustila na nosítkách
Prodloužení prvního zápasu baráže odložil zhruba o deset minut kolaps na hlavní tribuně litvínovského stadionu. O den později při odvetě museli záchranáři zasahovat znovu. V kotli hostů zkolabovala během třetí třetiny mladá fanynka, která po rychlém prvotním ošetření opustila stadion na nosítkách.
Běžela třetí třetina druhého barážového utkání, když šel hokej stranou. V kotli fanoušků Jihlavy zkolabovala jedna z divaček, poblíž stojící pořadatelé rychle přivedli na pomoc záchranáře. Utkání se zastavilo na zhruba sedm minut, během nichž zdravotníci zasahovali ve spodních řadách hostujícího sektoru. Mladou fanynku posléze odvezli ze stadionu na nosítkách. Důvodem kolapsu měla být dehydratace a fanynka by již měla být v pořádku.
Během ošetřování ještě na tribunách vzplály vášně. Kotel Jihlavy zareagoval pravděpodobně na nějakou připomínku domácích fandů a hlasitě se proti druhému táboru vymezil. Fanoušci si vyměnili několik nelichotivých slov, než záchranáři transportovali divačku z haly.
V baráži přitom nejde o první podobně nepříjemný moment. Zdravotníci měli plné ruce práce na tribunách už během prvního utkání v pátek, kdy zkolaboval jeden z fanoušků na hlavní tribuně. Kvůli ošetřování se prodloužení posunulo o zhruba deset minut a sudí dokonce vrátili hráče zpátky do kabin. Sestra zkolabovaného diváka později na sociálních sítích litvínovských fanoušků zveřejnila, že je její bratr v pořádku.
A samotný zápas? Litvínov v něm uspěl 3:1 a navázal tím na předchozí vítězství 3:2 po prodloužení. Do Jihlavy proto pojede za svého vedení 2:0 na zápasy.