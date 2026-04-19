Beran v Litvínově dráždil fauly i bojem o brankoviště. Kde bych měl stát jinde? nechápal
Dělal, co mohl, aby během komerčních přestávek nepustil kluky s hrably do vlastního brankoviště. Po intervenci rozhodčích musel Adam Beran úpravu ledu dovolit. Byť hodně nerad. „To už začalo loni na Vsetíně. Nevidím důvod, aby mi museli uklízet brankoviště. Ať si to klidně urolbují okolo. Vyhovuje mi chytání, když se tam sníh neuklízí,“ rozpovídal se brankář Jihlavy po úvodních dvou duelech baráže v Litvínově. Na Zimním stadionu Ivana Hlinky svými emocemi vzbudil rozruch a z tribun se na jeho hlavu snášely hanlivé pokřiky.
Dvakrát dokázal držet Jihlavu ve hře o body do barážové série. V duelu číslo jedna lapil Adam Beran 49 střel, o den později zlikvidoval dalších 26 pokusů. Přesto pokaždé inkasoval třikrát a slavil celek z extraligy. „Byla na nás trošku znát únava. Druhý zápas je pro nás vždycky trochu kritický, zvlášť když hrajeme čtvrtou sérii. Ale zase jsme je na konci tlačili. Bohužel jsme nedali kontaktní gól,“ komentoval šestadvacetiletý gólman po sobotním zápase.
Kromě zákroků upoutal hodně pozornosti i nespoutanými emocemi. Do očí bily Beranovy drobné války s kluky, kteří mají na starost úpravu ledu během komerčních přestávek. Gólman Dukly v obou zápasech zaklekl v brankovišti a co nejvíce se natáhl, aby zabránil hrablům v odklízení sněhu z prostoru před klecí.
„Jsem zvyklý stát v komerční přestávce v brankovišti. Upřímně nevím, kde bych měl stát jinde. Jestli si mám jít stoupnout do rohu… Po minulých zkušenostech z play off, kdy mi tam na Vsetíně dělali díry, se snažím si hlídat brankoviště přede všemi,“ vysvětloval Beran.
Z brankoviště byl během reklamních pauz vykázán v obou zápasech až po promluvě rozhodčích. „Že hráči Litvínova řeknou rozhodčím, že mi to musí uklidit… No, tak mi museli uklidit brankoviště. Mně je to jedno, ať si uklízí okolo, ale nechci si je pustit do svého prostoru. Nevidím důvod, aby se to dělalo. Celý rok to nikdo neřeší, tak nevím proč najednou dneska,“ podivoval se Beran.
Podle herního řádu extraligy je však proces úklidu plochy jasně určený. A jeho součástí je i odhrabání sněhu z modrého půlkruhu před brankou. Ten si chce Beran co nejlépe střežit přede všemi. Ve druhém zápase si dokonce dvakrát počítal za hranou a dostal dvouminutový trest.
92,59 %
Takovou úspěšností zákroků se může chlubit Adam Beran po úvodních dvou zápasech baráže. V obou inkasoval po třech gólech.
„Asi nic zvláštního,“ odvětil jihlavský gólman stroze, když padl dotaz na dvě vyloučení v jediném zápase. Nejprve pykal za podrážení, podruhé se do sebe pustil s Matúšem Sukeľem a dostal flastr za nesportovní chování. „Nevybavuju si, že by něco říkal. Asi jsem mu nerozuměl,“ rýpl si pak do slovenského útočníka Litvínova.
Podle hlavního trenéra Viktora Ujčíka podobné emoce k Beranovi patří. „To je prostě Áda. Snažíme se s ním samozřejmě pracovat v tomhle směru. Ale když tohle nedělá, máme strach, jestli je v pohodě. Tím, že tohle udělal, víme, že je opravdu na maximální hraně pozornosti a ostražitosti a je v dobrém rozpoložení v zápase. Ale oslabení od něj určitě nechceme,“ prohlásil.
Sám gólman Dukly odmítá, že by byl zlým mužem týmu v sérii. „To si nemyslím. Snažím se odvést maximum pro tým a hledám všechny cesty, které by nám dokázaly pomoct k vítězství. Musíme jít každou cestou, co můžeme. Když jsme takhle daleko, nedáme jim nic zadarmo. Hrajeme osm měsíců pro to, abychom se dostali do téhle fáze, tak jim nebudeme vůbec v ničem ustupovat,“ velel.
V baráži se se spoluhráči dostal do těžké situace. Jihlava dvakrát padla po srdnatém výkonu a v sérii ztrácí 0:2 na zápasy. Do její arény se boj o extraligu přesune v úterý a ve středu. „Tam bychom měli být o hodně silnější. Třetí třetina by mohla trošku určovat směr, tlačili jsme a zvykli si na rychlejší tempo. Věřím, že doma urveme oba zápasy,“ tvrdil Beran po druhém klání. „Náš cíl je jasný. Postoupit do extraligy,“ dodal.