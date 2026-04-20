Litvínovský Moravčík o baráži: Tak nervózní jsem nebyl ani na mistrovství světa
Po zranění kolene se vrátil do zápasového tempa až v závěru základní části. První utkání po pauze mohl směřovat k jedinému cíli – přípravě na jistou baráž. V ní zkušený obránce Michal Moravčík vyválčil s Litvínovem dvě důležité výhry proti Jihlavě. „To je to, co jsme chtěli,“ přikyvoval po sobotním triumfu 3:1. Počáteční tíha okamžiku v bojích o udržení extraligy podle jeho slov postupně opadne.
Bylo náročné naskočit po dlouhé přestávce zpátky do soutěžních zápasů?
„Pro nikoho to není jednoduché. Nečekali jsme, že to bude zadarmo, a jenom se to potvrzuje. Hrají výborně, organizovaně. Je to náročné i pro nás.“
Cítil jste nervozitu před startem baráže?
„V pátek to bylo hrozné. Musím říct, že takhle jsem nebyl nervózní ani na mistrovství světa, když proti nám vyjeli Rusáci v plné palbě. Je to něco jiného, protože důležitost zápasů je obrovská a v lecčems i jinačí než v zápasech, kde to není eliminační. Tíha okamžiku je trošku jinačí, ale to opadne.“
V čem je Jihlava nejvíc nepříjemná?
„Říká se, že tam je možná únava, na druhou stranu už jedou v nějakém módu a tělo je na to trošku zvyklé. Jsou dobře organizovaní, hrají dobře dozadu, dobré bekčeky. Je těžké se přes ně občas dostat. Ale zatím se nám to nějakým způsobem daří a musíme v tom pokračovat.“
V prvním zápase to působilo dojmem, že se ještě dostáváte do tempa. Cítil jste, že to v sobotu bylo lepší?
„Jo, asi jo. Nohy byly zezačátku trošku zatažené. Ale myslím, že jsme to rozjeli.“
Ve druhém zápase jste si vykoledovali dva fauly od brankáře Jihlavy Adama Berana. Je na ledě znát, že je hodně emotivní? Chcete toho využít?
„To je otázka na něj, my děláme svoji práci. Nejsem asi ten pravý, abych vám odpověděl. V play off to ale vidíte, góly padají okolo brankoviště. A tady je to úplně stejné. Góly dneska nepadají po nějakých krásných akcích. Byť Ondra (Kaše) krásně vymíchal jednoho jejich obránce a je škoda, že to nezakončil. Ale vidíte to, jsou to ušmudlané góly, dorážky. To se počítá.“
Baráž doprovází skvělá atmosféra. Oba zápasy byly vyprodané, bouřlivě podporuje i kotel hostů. Užíváte si to?
„Pecka. Oba tábory fandí dobře, nepřijde mi, že tam jsou extra nadávky, co kolikrát vidíme v extralize. Moc se mi to líbí a těším se na atmosféru tam.“