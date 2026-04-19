Kolik stojí kamery na modrých čarách? A kdy budou? Zatím do nich investoval jen Třinec
Šlo o zásadní rozhodnutí, které sudím nemůžete ani v nejmenším vyčítat. Zároveň však chápete rozhořčení Ocelářů, a proč se nad výrokem pozastavují. Třetí pardubický gól z hole Jiřího Smejkala v prvním extraligovém finále určil konečný výsledek 3:2. Předcházela mu ovšem diskutabilní situace na modré čáře, kdy Jáchym Kondelík hrábl pro puk a oficiálně udržel pásmo. Stoprocentně jasný záběr ovšem scházel. I proto, že extraliga kamery na modré čáře stále nevyžaduje.
Pravidlo o takzvané ofsajdové challenge vzniklo proto, aby se zamezilo zjevným pochybením, které čároví při současné rychlosti hry nedokážou pouhým okem odhalit. Díky tomu se už v nejvyšší české soutěži správně zneplatnila řada gólů, což je pozitivní. Jenže proces není dokonalý a vedle očividných situací nastávají také případy, kdy se před čočkou televizní kamery mihne projíždějící hráč, čímž znemožní určit, zda k ofsajdu došlo, nebo ne.
Přesně to se stalo v prvním finále na východě Čech. V utkání nejdůležitějšího ražení, kde fanoušci ani zápolící mužstva o kontroverze nestojí.
Hrábnutí Jáchyma Kondelíka v závěru 47. minuty bylo v souladu s pravidly, protože pardubický obránce Jan Košťálek stál blízko kotouče a zastínil možný rozdíl mezi pukem a modrou linií. Třinec sice nesouhlasil a vybral si trenérskou výzvu, nicméně v platnost vešlo původní rozhodnutí z ledu. Hosté nemohli být dodatečně potrestaní, ale Pardubice vedly a těsný náskok ubránily.
Je s tím potřeba něco udělat
„Je to challenge, na kterou jsou záběry, jaké jsou. Podle rozhodčích neprokazatelné. Tím gólem jsme prohráli, a je to škoda. Tentokrát rozhodnutí mrzí nás, ale celkově je to k zamyšlení. Pokud je challenge na danou situaci a jsou neprokazatelné záběry, jde o problém. Do budoucna je potřeba s ním něco dělat,“ upozornil na stále se opakující téma třinecký trenér Boris Žabka.
V podobném duchu se na začátku prosince zlobil pardubický asistent Karel Mlejnek, když Dynamo přišlo o možnost bodovat v utkání na ledě Liberce. Tehdy kouč rovněž nabyl pocitu, že přechod Bílých Tygrů do ofenzivní zóny nebyl regulérní, nicméně sudí dostatečný důkazní materiál u obrazovky neobjevili.
U Ocelářů chápete zlobu o to víc, že jako dosud jediný klub investovali na vlastní náklady do kamer na modrých čarách. Poskytují videotrenérům nejprůkaznější materiál v extralize. A mají za to, že podobně movité kluby by se mohly zachovat stejně, když už toto technologické vybavení nevyžaduje samotná Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Ta nejvyšší soutěž řídí.
V současné chvíli to není v plánu
Základní technika pro odhalení drtivé většiny případů vyjde podle informací iSportu zhruba na 100 tisíc korun. Dražší je zabudování kamery do mantinelu stejně jako v NHL. Aby obdobné záběry byly povinné napříč extraligou, na to si fanoušci ještě budou muset počkat.
„Možnost doplnění současné technologie na stadionech o kamery na úrovni modré čáry APK LH se již diskutovala. V současné chvíli ale tato opatření minimálně pro probíhající a příští sezonu TELH není v plánu,“ přiznal už v prosinci pro iSport ředitel extraligy Martin Loukota.
Podle jeho slov je tak propracovanější řešení reálné až od ročníku 2027/28. Do té doby musí mužstva doufat, že diskutabilních momentů bude co nejméně.