Daňo o drsné bitce: Mysleli jsme, že je po ní, pak to sudí pustili. Sikora se za nás rval
Dá se říct, že jeho úlohu hlavního narušitele v třineckém kádru převzal Petr Sikora. Útočník Marko Daňo (31) patří mezi známé provokatéry, do rozmíšek se často zapojí. Tentokrát ovšem ze střídačky sledoval, jak se za Oceláře pere mladý útočník. Ve druhém utkání finálové série play off extraligy proti Pardubicím (2:4) prohrál, odjel s krvavým dresem i obličejem. „Když byl Siky v nevýhodné pozici, rozhodčí to pustili, nechali je bít se dál,“ mrzelo Daňa.
Závěr přinesl emoce a drsnou rvačku Sikory s Patrikem Poulíčkem. Budou vášně pokračovat i dál?
„Jde o finále play off, emoce k němu patří. Je to vyhrocené. Ještě na nás letěly objekty, které neměly, ale je třeba akorát dát pozor, aby se některý hráč nezranil.“
Máte na mysli plastové lahve?
„Pár jich přiletělo, je to škoda, zvlášť v takovém zápase. Ohrožují se tím hráči, ale bohužel, tak to bylo.“
Potěšil vás Sikora, který rvačku ovšem prohrál?
„Mladý kluk, který se bije za naše mužstvo. V jedné chvíli jsme si mysleli, že už je po bitce, rozhodčí je drželi, ale nakonec, když byl Siky v nevýhodné pozici, to pustili a nechali je bít se dál. Potom dostal naloženo.“
Takže cítíte určitou křivdu?
„Naštvaní nejsme, tak to rozhodčí vyhodnotili. Samozřejmě je to náročné, ale Siky se nevzdal, bojoval za nás. Klobouk dolů před ním. Věřím, že nebude mít žádné zranění, které by ho limitovalo v dalším zápase. Shodil to, před domácími zápasy nám vlil energii.“
Co jste si pak vy osobně vyříkával s krajanem Milošem Kelemenem?
„Skočil ze střídačky na led v přerušené hře, když tam byla bitka. Nevím, jestli se to může. Něco jsem si s ním řekl, ale nic konkrétního.“
Podruhé jste prohráli, i když jste byli herně lepší. Vnímáte frustraci?
„Samozřejmě to mrzí, měli jsme šance, abychom aspoň jeden zápas urvali. Nepříznivý výsledek pro nás, ale bereme ho s čistou hlavou, jedeme domů. Věřím, že tam jsme silní, ukážeme, že se umíme vrátit do série. Budou nás hnát skvělí fanoušci, když zopakujeme výkon z druhé poloviny zápasu, máme šanci na úspěch.“
Jedním z úkolů bude ubránit Romana Červenku. Jak na něj?
„Je to nebezpečný hráč, výborný zakončovatel. U nás budeme mít výhodu dostřídávání, můžeme si dát větší pozor. Ale ať už je při něm někdo, kdo ho má na starosti, nebo jiná lajna, musíme si dát pozor, eliminovat ho. Ale nebudeme to řešit nějak speciálně.“