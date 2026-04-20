Zimák ŽIVĚ: Sikorova krev, emoce i démon Červenka. Finále v plné palbě. Co baráž?
Finále se rozjelo na plné obrátky. Bitka v závěru druhého zápasu mezi Petrem Sikorou z Třince a pardubickým Patrikem Poulíčkem jen korunovala emočně vypjatý souboj, který probíhá od úvodního vhazování. Na ledě mají zatím navrch Pardubice, které vedou v sérii 2:0. Podcast Zimák rozebírá nejen dosavadní průběh, ale i to, co si vzkazovali přímí aktéři zápasu. A dotkne se i souběžně hrané baráže. Ke slovu se přihlásí bývalý hokejista Jaroslav Bednář s redaktory iSportu Patrikem Czepiecem, Miroslavem Horákem a Filipem Ardonem.