Jihlava - Litvínov 1:5. Verva slaví třetí výhru v baráži, řádili bratři Kašové
Hokejisté Litvínova vyhráli třetí utkání baráže na ledě Jihlavy 5:1, v sérii hrané na čtyři vítězství vedou 3:0 a již ve středu mohou slavit udržení mezi elitou. Na výhře nejhoršího týmu extraligy nad vítězem první ligy se třemi asistencemi podílel Ondřej Kaše, dva kanadské body si připsali David Kaše a Matúš Sukeľ.
Severočechy posunul do vedení v 5. minutě David Kaše, který se po spolupráci s bratrem Ondřejem trefil přesně pod horní tyč a otevřel skóre. Mladší z bratrské dvojice se tak prosadil i ve třetím barážovém utkání.
Dukla mohla srovnat krok v přesilových hrách, v první třetině měla tři. Do dvou slibných šancí se dostal Kulda, v úvodní přesilovce ale lotyšský útočník netrefil puk a ve třetí pak místo zakončení do odkryté branky volil další přihrávku.
Domácí ze hry v početní výhodě vytěžili jen střeleckou převahu, pozorného Čajana v litvínovské brance ale nepřekonali. Jeho protějšek Beran Jihlavu podržel při Hlavově trestu, kdy zlikvidoval Jírův samostatná nájezd.
Při čtvrtém oslabení již Verva inkasovala, Čajana prostřelil Harkabus. Litvínov ale získal vedení rychle zpět. O 72 sekund později připravil Ondřej Kaše gól pro Hännikäinena a hosté opět vedli. Vyrovnat mohl Michnáč, jenže po samostatné akci trefil jen tyč.
Severočeši poté hráli poprvé přesilovou hru a hned se prosadili. Koblasa zakončoval po Sukeľově přihrávce do odkryté branky, navíc domácí předtím faulovali podruhé a Litvínov tak hrál při signalizované výhodě v šesti proti čtyřem.
Definitivní klid na hokejky získali hosté v 43. minutě, kdy se v rozmezí 28 sekund prosadili dvakrát. Nejprve potrestal Sukeľ chybu v rozehrávce Dukly, poté Berana překonal Gut. V 50. minutě mohl Ondřej Kaše k asistencím přidat i gól, jihlavského gólmana ale z brejku neprostřelil.