MMA bojovníci o bitce Poulíček vs. Sikora, Oceláře chválí: Nepos*al se! Ale neměl šanci
Byla to jedna z nejsledovanějších extraligových rvaček za poslední rok. Trvala dlouho, padly v ní rány pěstí i zásadní chvat. Deník Sport oslovil tři profesionální MMA zápasníky, aby počínání pardubického Patrika Poulíčka a třineckého Petra Sikory zhodnotili bojovou optikou. Co mohl Ocelář udělat lépe, aby se vyhnul krvavým šrámům? Čím naopak zabodoval? „Chce to odvetu,“ směje se Vladimír Lengál, bojovník Oktagonu a do juniorského věku hokejový útočník Znojma.
Vítěz byl jasný. Zvedáky Patrika Poulíčka několikrát zasáhly Sikorův nos, z něhož pak prudce tekla krev. Mladík udělal chybu, že se až příliš dlouho v předklonu snažil protivníka stáhnout na led. Ale v dominantní pozici přece jen skončil, navíc přidal jeden „nehokejový“ loket.
„Sikoru znám, ale nevím, jaký je rváč. Makal, snažil se, což je dobře, že se neposral. V tu chvíli pro Třinec udělal hodně, ale tímto stylem nemohl vyhrát. Poulíček bude zkušenější, silnější, šel do toho dobře, držel si soupeře od těla a sázel čisté údery, což bylo devastující,“ vnímal průběh dnes již bývalý bijec Miroslav Brož, který před lety patřil k velmi talentovaným gólmanům, než mu sen o NHL vzalo zranění.
Nyní se věnuje výchově mladých brankářů, ale vzhledem ke své minulosti pomáhá s bitkami třeba českému útočníkovi Calgary Adamu Klapkovi. „Je to brutálně jiný pohyb. Hodně kluků z MMA by mělo na ledě problém. A Sikory mi bylo až líto, strh s výstrojí je strašně těžký. Chtěl udělat vše pro tým, klobouk dolů, ale neměl šanci. Dokonce si nechal rukavice, ty musíte zahodit,“ pověděl Brož.
Lengál souhlasí, ale naopak ocenil, že se mladíkovi podařilo v závěru šarvátku dostat na led zachycením Poulíčkovy nohy. „Koukal jsem, že to nebyl jen box, ale MMA. Šel po noze, čemuž říkáme pěkný single leg, rovnou do pozice. Ještě přidal loket. Jenže za cenu, že chci soupeře strhnout, dostanu nafasováno, tak to je. Vítězství ovšem Sikora nedal zadarmo, a kdyby je neroztrhli, možná soupeře na zemi ještě zbije,“ zanalyzoval MMA matador ostrou výměnu.
S trochu těžším srdcem potyčku sledoval nastupující talent přední bojové organizace Oktagon Daniel Ligocki. Slezský rodák pravidelně sleduje utkání Ocelářů, chodí fandit na třinecké domácí zápasy. Uvědomuje si, že jeho oblíbený klub teď čelí ve finálové sérii ztrátě 0:2, navíc nezkušený Sikora padl při závěrečné roztržce.
„Šlo o to, aby nebyl submisivní, aby vracel. Bylo by lepší zůstat v postoji než lovit nohu, to jediné bych mu vytknul. I když nakonec se mu strh podařil,“ chválil Ligocki aspoň dílčí skalp. „Bitky u hokeje vždycky byly, patří k němu. Jen mě překvapilo, že ukázali trošku MMA! Smál jsem se, ale bohužel nemohli pokračovat na zemi.“
Jak velí nepsané hokejové zákony, po pádu na led navazující souboj není žádoucí. Už proto, že by mohlo docházet k mnohem horším zraněním, než z bitky v postoji obvykle vyplynou. „Každopádně byla zajímavá. Je to něco jiného, když jsou na bruslích. Víceméně se čeká se, než jeden spadne,“ dodal Ligocki.