Dohra vypjatého finále: Žabka zaplatí pokutu 40 tisíc, Pardubice dvojnásobek
Extraligová disciplinární komise rozhodla o postizích za incidenty při nedělním finálovém utkání mezi Dynamem a Oceláři, kdy na led i na střídačku hostí létaly z tribun enteria areny různé předměty. Vše se událo v závěrečných sekundách duelu, v němž Pardubice zdolaly Slezany 4:2 a v boji o Masarykův pohár vedou 2:0.
V oficiálním dokumentu se píše: „Za vhazování předmětů fanoušky na lavičku hostí, včetně zasažení hráče lahví, a za pochybení pořadatelské služby byl pardubický klub potrestán souhrnnou pokutou ve výši 80.000 Kč a DK ELH rovněž rozhodla o podmínečném uzavření dvou sektorů haly (203 a 204) na 1 utkání ELH s podmínkou do konce října tohoto kalendářního roku. Za přestupky „Nesportovní chování příznivců klubu“ a „Porušení povinností pořádajícího klubu“ byl klub trestán již v průběhu semifinále. Za nesportovní chování v podobě vhazování předmětů z lavičky do hlediště byl pak potrestán třinecký trenér Boris Žabka pokutou 40.000 Kč.“
Finále pokračuje ve středu a ve čtvrtek v Třinci.