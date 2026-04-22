Kacetl o proměně Třince: Měli nás za betonáře. Pro mě nelehká sezona, přiznává
Oceláři ho znovu vytáhli do klece jako trumf, který se v minulosti osvědčil. Něco je však přece jen jinak. Brankář Ondřej Kacetl (35) letos neplatí za neotřesitelného fantoma vyřazovací fáze, za Třinec odchytá nejméně zápasů od nástupu k mužstvu v ročníku 2020/21. Specifika aktuální sezony vnímá. „Není pro mě lehká," přiznává v rozhovoru pro deník Sport a web iSport, který vznikl ještě před finále. I proto, že extraligové kluby gólmany v průběhu sérií tradičně neposkytují k mediálním vyjádřením.
Čtyřikrát nastoupil v letošním play off a pokaždé obstál se ctí. Když zvážíte, že Ondřej Kacetl nechytal za Oceláře dlouhých 78 dnů, jde vlastně o heroický příspěvek. Zkušený majitel čtyř mistrovských pohárů popisuje proměnu, která se v Třinci udála, nebo svou spolupráci s jedničkou Markem Mazancem, jenž kolegu i konkurenta přetlačil. „Touha vyhrát všechno je v Třinci pořád,“ všímá si pětatřicetiletý náhradník Slezanů, startér v předchozím duelu finále s Pardubicemi (2:4).
Od poloviny ledna jste skoro tři měsíce nestál v extraligové brance, ale teď už máte za sebou čtyři důležité zápasy play off. Jak tyto okolnosti vnímáte?
„Není to pro mě osobně lehká sezona, moc zápasů dosud nebylo. Nastaly obrovské pauzy mezi jednotlivými starty, takže nic moc. Od toho jsme ale v týmu dva gólmani, abychom se nachystali. Jeden rok je to tak, podruhé jinak.“
Pomohla vám aspoň utkání v partnerském Frýdku-Místku během základní části první ligy?
„Určitě, to byla moje iniciativa, abych si na puk sáhl, nějaké zápasy měl. Pauza mezi lednovým utkáním v Liberci a pak v semifinále proti Varům byla fakt dlouhá. Když gólman nechytá, je pro něj extrémně těžké se do hry dostat. Chcete ideálně odchytat dva tři zápasy za sebou, to už je pak daleko lepší.“
V nácviku zkrátka všechno nedoženete.
„Přesně tak. V tréninku můžete naplno makat, ale zápasové věci tam nejsou. Je to úplně něco jiného.“
Čím to, že jste ve druhém utkání proti Varům po tak dlouhé době naskočil, nepustil ani gól a oslavil obrat na 5:4?
„Nebylo to jednoduché, ale při skóre 1:4 jsem neměl co ztratit. Snažil jsem se být v pohodě, což se podařilo, a kluci neskutečně zapnuli. Myslím, že jsem měl hned dobrý moment, kdy jsem pomohl proti Beránkově nájezdu, což mi osobně prospělo. Dostal jsem se tím do zápasu. Kluci pak neskutečně otočili, otevřeli hru a dali góly. Byli jsme lepší.“
Říkáte si, že do hry můžete vstoupit kdykoliv, i v sérii s Dynamem. Jaký je ovšem nejlepší recept pro správné nastavení hlavy?
„Jsou za tím hodně zkušenosti. S Mazim (Markem Mazancem) víme, jak se nachystat. Jdete do utkání s tím dát klukům co největší šanci, zvlášť když se prohrává a nastupujete do rozjetého zápasu. Aby měli šanci srovnat, snažíte se udržet výsledek, nedostat další góly. Věříte, že stav otočí jako v semifinále s Vary. Nic lepšího se ani stát nemůže, když se takto vyhraje.“
Možná jsme letos trošičku víc ofenzivní
S kolegou Mazancem máte letos dobrý vztah?
„Známe se dlouho, výborně fungujeme, doplňujeme se. Jsme dost zkušení na to, abychom věděli, co je důležité. Jsme tu pro tým a snažíme se pro něj udělat maximum, ať chytáme, nebo ne. Pro každého je těžké, když dlouho nechytá. Dřív byl v této pozici Mazi, teď zase já. Snažíme se navzájem podporovat a udržovat se, abychom byli nachystaní, když jdeme do zápasu.“
Zkoušíte získat pátý titul z šesti sezon strávených v Třinci. Pořád mají Oceláři ten samý hlad?
„Stoprocentně. Na celém mančaftu je vidět, jak je hladový. Už to, že jsme prohrávali s Vary 1:4 a nevypnuli jsme, je zkušenost, která ukázala naši touhu vyhrát všechno. Ta je v týmu pořád. Ve finále se nedíváte, jestli jste zbití, unavení, jestli vás něco bolí. Jdete na krev, chcete vyhrát.“
Pardubice vnímáte jak?
„Určitě favorit, papírově nejsilnější tým, což prokazovali celou sezonu. Potrápila je Sparta, byly to vyrovnané zápasy, my jdeme ale do finále vždycky s velkou pokorou. Soustředíme se hlavně na sebe. Každá sezona je jiná, odlišná. Potřebujeme se dívat na svoje detaily, abychom byli úspěšní.“
Třinec se změnil, hraje ofenzivněji, snaží si vynutit výsledek aktivitou. Cítíte to také?
„Jak nastoupil nový trenér, hra do útoku se malinko změnila. Trošičku se posunul systém, jde o jiný styl hokeje, lehce odlišný Třinec. Zbytek extraligy nás nazýval betonáři, že? Možná jsme letos trošičku víc ofenzivní.“
Jaké to je pro brankáře? Hlavně vy jste byl zvyklý, že čelíte většímu náporu než soupeř.
„Pořád záleží, jak si hráči plní defenzivní povinnosti. Pokud jsou na pozicích včas, šancí soupeře tolik není, pohybuje se spíš okolo boxu. Jde o zodpovědnost každého hráče, když vypadne, šance jsou. Naši kluci jsou nabruslení, fyzicky připravení, šikovní, hrají výborně. Věřím, že to zvládneme, šance si vytvoříme. Musíme ukázat, že dáváme góly, abychom si vzájemně pomohli a hrálo se všem lépe.“