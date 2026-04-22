Třinec - Pardubice 5:4p. Nezlomní Oceláři! Prohrávali už o tři góly, obrat dokonal Daňo
Působili jako pustošivý stroj s tlustým pancéřováním. Hokejisté Pardubic v Třinci našlapovali za mistrovským pohárem, vedli 4:1. Oceláři proti Dynamu dlouho pálili zbraněmi hromadného ničení naprázdno. Jenže odepsat je? Bláhové! V závěru se vydali, s prázdnou klecí v zádech dvakrát udeřili. Po konci základní hrací doby zářilo nad tribunami skóre 4:4. Výhru v prodloužení pak domácím vystřelil Marko Daňo. Oslavy pardubického titulu se přinejmenším odkládají.
Ve finále české nejvyšší soutěže se ještě nestalo, aby jakékoliv mužstvo otočilo ztrátu 0:2 na zápasy. Nejblíže tomu byli Oceláři v souboji s Litvínovem před 11 lety, sadu dovedli do sedmého klání. Jenže teď čelili ještě mnohem zákeřnější hoře, na jejíž vrchol šlapali pobití, bez kyslíkových přístrojů, navíc obtěžování pardubickým záškodníkem.
Dynamo vedlo už o tři branky. Slavilo úspěch na brankovišti. Znamenitě bránilo vlastní domeček před Romanem Willem. A taky bylo nesmírně efektivní, což Slezané při třetím setkání znovu poznali. Jenže bíločervení vybalili to nejlepší ze zásob za stavu 1:4, kdy už je nejspíš každý odepsal. Stejně jako proti Karlovým Varům stáhli a zvrátili tříbrankové manko.
Třinec potřetí v sérii inkasoval jako první, když si Jáchym Kondelík znamenitě našel teč přihrávky Daniela Gazdy. V přesilovce sice reagoval střelou k tyčce Andrej Nestrašil, ale jakmile Lukáš Sedlák přetlačil beton Ondřeje Kacetla a hůl Davida Musila, třinecký plán se za stavu 1:2 začal bortit. A faul Tomáše Kundrátka z konce úvodní periody úpadek posvětil posledním pomazáním.
Mistr světa v kádru Ocelářů proti vyloučení hodně protestoval, vinil protivníka Jakuba Lauka, že při inkriminovaném zákroku nadskočil. Reklamace zopakoval po přesné ráně navrátilce Petera Čerešňáka, jenže to už domácí ztráceli 1:3 a jejich nářky na tom nemohly nic změnit. Brankář Ondřej Kacetl zůstal věrný svému pracovišti i poté, co za něj čtvrtý puk dostal vlivem další teče John Ludvig.
Kacetl překvapivě zůstal v kleci
Jenže perfektní vstup Dynama vyvážil třinecký závěr. Tomáš Kundrátek nejprve pláchnul po pravém křídle a famózním přenesením na bekhend snížil. Značně nervózní pardubické mužstvo čelilo dalšímu náporu, druhým gólem v utkání ho zužitkoval Nestrašil. Přesně mířená rána pod horní tyčku poslala duel do prodloužení – 4:4.
V nastavení se poměr sil znovu srovnal. Blizoučko rozhodnutí měl Roman Červenka, jenže dosavadní fantom finále ztroskotal na vynikajícím zákroku Kacetla. Muž, který překvapivě zůstal v kleci až do poslední sekundy, natáhl hbitou lapačku, puk v ní ukryl. O chvíli později se Oceláři radovali z vítězství.
Obrat jim zařídil Marko Daňo, když využil pohotové přihrávky Mariana Adámka před branku. Druhý jmenovaný ani nemusel být na hřišti, v průběhu prodloužení ho zasáhl tečovaný puk na střídačce do obličeje. Protrpěl hodně bolesti, ale nenechal se vykolejit ze hry. A v závěru předložil neodolatelnou nabídku.
Slezané tak snížili sérii na 1:2 ze svého pohledu, Pardubicím ukázali, že je nelze podcenit za žádných okolností. Do dalších bojů budou mít muži zpod Javorového velkou psychologickou výhodu, Filip Pešán zase bude jako pardubický trenér vtloukat svým svěřencům do hlavy, aby co nejrychleji zapomněli. Třaskavý duel o Masarykův pohár pokračuje ve čtvrtek v 17.00.