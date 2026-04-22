Jihlava - Litvínov 4:2. Dukla odmítla konec sezony. Odložili jsme si pivo, pousmál se bek
Pánové z Litvínova, ještě nekončíme! Ujčíkovo vojsko ze sebe ždímá poslední zbytky vůle. Enormní úsilí vyneslo Dukle první bod v barážové sérii (4:2) a její přenos na sever Čech, kde se za stavu 3:1 pro extraligistu pokračuje v sobotu. „Odložili jsme si pivo,“ pousmál se obránce vítězů Ondřej Dlapa. K hektickému finiši poznamenal: „Byla by to pro diváky nuda, tak jsme to trošku zdramatizovali. A nakonec jsme se báli i my,“ dodal opět v humorném tónu.
Kdekdo už Jihlavu po úterním debaklu 1:5 odepsal, na další den ji predikoval nástup na dovolenou. Jenže tahle armáda má tuhý kořínek. Vítěz Maxa ligy nenechá extraligu „chemikům“ bez odporu, byť ve čtvrtém díle série málem přišel o tříbrankový náskok. Vypjatý závěr vyřešil kapitán Tomáš Čachotský střelou do prázdné brány při power play. „Stáli jsme nad propastí, ale věřili jsme, že si zasloužíme aspoň jeden zápas doma zvládnout,“ shrnul kouč Viktor Ujčík.
Motivace měli Jihlavští dost i za stavu 0:3. Balanc na hraně vyřazení? Dobrý důvod vybičovat se k maximálnímu možnému výkonu. K němu patřila i tvrdost, důraz v brankovišti. Příkladem šel obrovitý bek Ondřej Dlapa, jenž nejprve složil k ledu Matúše Sukeĺa a poté i Michala Guta. Dal jasně najevo: Před naším gólmanem se pohybovat nebudeš! Takový je jeho styl. „Je ještě víc než play off,“ líčil Dlapa. „Musíme bránit svého gólmana. Oni musí vědět, že tam nemají jít. Tohle musí být potrestané,“ dodal rázně.
První gól, to byla práce hokejového úkazu jménem Tomáš Čachotský. Čtyřiačtyřicetiletý útočník v početní výhodě nachystal objevenému střelci Lukáši Lhotákovi snadnou trefu do Čajanovy odkryté klece. A když Tomáš Jiránek čtyři sekundy před koncem druhé dvacetiminutovky z minusového úhlu otřel puk o hokejku protivníka plus brankářovu lapačku, měli domácí k dispozici příjemné vedení 2:0. To ve třetí třetině navýšil rychlým blafákem do bekhendu ukrajinský talent Ilarion Kuprijanov.
Dlapa: Ještě máme chuť, nebalíme to
Ale pak se rozjel favorit. Pomohla ostřejší debata v šatně. „Vítr se zvedl už od hráčů,“ informoval trenér Vervy Jakub Petr. Borci si špatný rozjezd po první třetině před příchodem nadřízených vyříkali. Pomohlo to. Litvínov postupně zvyšoval tempo a nakonec udělal ze selanky drama. Z korekce Theodora Pištěka sedm minut před koncem ještě neměla Dukla moc těžkou hlavu, ovšem když se Ondřej Baláž vzápětí trefil přes clonu k tyči, ztenčilo se skóre na minimální rozdíl.
Najednou se domácí báli, aby ještě o zápas a tím i o možný postup mezi elitu definitivně nepřišli. „Měli jsme převahu, ale ne brutální šance. Hokejový pánbůh existuje, teď si Dukla vítězství zasloužila,“ uznal Petr. „Vyprodaná hala nám dávala energii,“ pochvaloval si Ujčík, jehož soubor držel brankář Adam Beran. Co dál? „Vůle a bojovnost v týmu je nezměrná. Dostali jsme tu dřinu shůry zpátky. Příště zase potřebujeme dobrý start a rvát se,“ nabádal jihlavský stratég.
Hráči jsou odhodlaní urvat triumf i na sevru Čech a ještě aspoň jednou se vrátit do své nové haly. „Každé vítězství dodá energii. Ještě máme chuť, nikdo to nezabalil,“ prohlásil Dlapa. „Konečně jsme něco proměnili a bylo to jiné, než to pořád tlačit do kopce. Nějaké síly ještě jsou,“ dodal jihlavský zadák.