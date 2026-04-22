Jihlava - Litvínov 4:2. Dukla odmítla konec sezony, v baráži poprvé porazila Vervu
Hokejisté Jihlavy porazili ve čtvrtém utkání baráže o extraligu Litvínov 4:2, stav série hrané na čtyři vítězství snížili na 1:3 a udrželi se ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Výraznou zásluhu na úspěchu Dukly měl ve vyprodané Horácké aréně brankář Adam Beran, hosté jej překonali až za stavu 3:0. Baráž bude pokračovat v sobotu v Litvínově.
Domácí nastupovali do utkání s vědomím, že případná porážka bude pro ně znamenat konec sezony. Přesto již po 17 sekundách hry pustili do gólové šance Jurčíka, brankář Beran ale stihl zasáhnout. Na druhé straně prověřil Čajanovu připravenost pohotovou tečí Štefančík.
Ve 4. minutě rozhodčí vyloučili Hlavu a Dukla první přesilovku využila. Harkabus nejprve přestřelil z dobré pozice branku, o půl minuty později ale připravil Čachotský gól pro Lhotáka, jemuž stačilo zakončit do odkryté branky.
Dukla byla aktivnější a 3,5 sekundy před koncem první třetiny se prosadila podruhé. Čajana překonal volný Jiránek. Poprvé od roku 2022 tak v baráži vedl zástupce první ligy nad extraligovým týmem o dva góly, předchozí tři barážové série skončily vždy 4:0 na zápasy pro zástupce nejvyšší soutěže.
Na začátku druhé části nebezpečně stříleli domácí obránci Chvátal a Strejček, postupně ale aktivitu převzal Litvínov a hlavní postavou utkání byl brankář Beran. V prostřední dvacetiminutovce si připsal 16 zákroků, Čajan jen dva. Nejblíže snížení byl ve 34. minutě Ondřej Kaše po přihrávce bratra Davida, jihlavského gólmana ale nepřekonal. Snížit Severočeši nedokázali ani v přesilové hře při Dlapově vyloučení.
Ve 44. minutě navíc hosté ztratili puk ve vlastním obranném pásmu, osamocený Kuprijanov vstřelil třetí branku Dukly a přiblížil domácí tým k výhře. Hosté ale nerezignovali a sedm minut před koncem základní hrací doby snížil střelecky nejaktivnější hráč Vervy Pištěk. Jen o 45 sekund později se navíc prosadil obránce Baláž a zadělal na drama. Při power play ale korunoval vítězství Jihlavy Čachotský.