Červenku nezastavíte, od Žabky je to bezmoc. Růžička: Nebýt jeho, Dynamo není ve finále
Na červenku platí penicilin, řezníci s veterináři vědí. Jenže jak zastavit Romana Červenku? Dostupná medicína není k mání. Jedovaté žáby by možná pochodily, trenér Žabka však marně hledá recept na odzbrojení mazaného veterána, jenž ve 40 letech pilotuje Dynamo vstříc Masarykovu poháru. Ne, není zdaleka hotovo. Ale bude, pokud v Třinci neaktivují plán na odstranění kapitána reprezentace od kniplu. „Pro Borise Žabku je to bezmoc,“ tvrdí expert Zimáku Jaroslav Bednář.
Pardubice sebraly obě víkendové bitvy pro sebe, dostaly se do vedení 2:0. Ve středu a ve čtvrtek musí Oceláři adekvátně reagovat, nebo jim finále zhořkne. Pod Javorovým dumají, kudy na to. Je otázkou, zda má smysl pokoušet se o nějakou sofistikovanou strategii, kterou horko těžko uvedete narychlo do života, anebo se uchýlit k jednodušším praktikám. Takovým, jež ikoně Dynama otráví každý krok na ledě. Jít po něm, dalo by se říci.
Faktem je, že Roman Červenka dokáže být rezistentní proti všem dostupným záměrům. Můžete na něj vyslat protivné bodyguardy, a jakmile vstoupí do ofenzivní zóny, znepříjemňovat mu život zákroky na hraně či za ní. Jenže tady je jakákoli tupá hrubá síla málo.
Musíte mít na paměti, s kým máte tu čest. Červenka umí být úhořem, jenž se vám vysmekne z jakékoli lapálie. „To je tak chytrý hráč, že se vyprovokovat nenechá. Má hlad po vítězství a jasný cíl dotáhnout tým k titulu,“ říká Bednář, jenž byl ve Slavii u zrodu Červenkovy hvězdy.
Možná si vybavíte momentku z nedělního duelu, kdy se na veterána natlačil u hrazení jeden z třineckých hráčů. Holí přitiskl Červenku na mantinel, ovšem manévr zůstal ve fázi „chtěl“. Mazák si jednou rukou odstavil dotěrného soupeře, druhou hrál puk a navrch suše rozehrál akci. Obdiv a úsměv v jednom okamžiku.